ŠTA SE TO SPREMA IZMEĐU AMERIKE I KINE? Na stolu nuklearni pregovori

SJEDINjENE Američke Države (SAD) i Kina trenutno pregovaraju o mogućnosti uzajamnih poseta nuklearnim postrojenjima, potvrdilo je više izvora za Si-En-En.

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Ideju o uzajamnim posetama prvobitno je predložila Kina tokom sastanaka sa američkim zvaničnicima ove godine.

Razmatra se opcija da kineska delegacija obiđe nacionalne laboratorije američkog Sekretarijata za energetiku, dok bi američki predstavnici posetili ekvivalentna kineska postrojenja.

Američki predsednik, Donald Tramp, pozvao je na trilateralne pregovore o kontroli naoružanja između SAD, Kine i Rusije kada se prošlog meseca sastao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Dvojica lidera nisu tada razgovarala o mogućnosti poseta nuklearnim postrojenjima, tvrdi jedan američki zvaničnik.

Peking je saopštio da je njegov nuklearni arsenal manji od ruskog i američkog i da bi učešće u takvim pregovorima bilo nepotrebno.

Očekuje se da će doći do još jednog sastanka između Trampa i Sija ove godine na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Kini u novembru ili tokom sastanaka G20 u SAD u decembru.

(Tanjug)

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