SKANDAL TRESE FUDBALSKI SVET! Na Mundijalu igrala reprezentacija koja nije smela biti tu
DRAMA!
Fudbalski reprezentaciju Demokratske Republike Kongo potresa ozbiljan skandal koji bi mogao da ima dalekosežne posledice, nakon što su isplivali detalji o kršenju FIFA pravila tokom reprezentativne pauze i utakmica sa selekcijom Ugande.
Prema informacijama koje prenose regionalni i afrički mediji, Svetska fudbalska federacija (FIFA) pokrenula je istragu zbog niza neregularnosti koje su pratile dvomeč ove dve selekcije u Johanesburgu.
Iako su utakmice prvobitno planirane i odigrane iza zatvorenih vrata, administrativni propusti i potencijalno kršenje FIFA protokola o statusu igrača ponovo su stavili DR Kongo pod lupu disciplinskih organa.
Ovo nije prvi put da se ova afrička selekcija suočava sa optužbama, pošto su se i ranije vodili sporovi oko administrativnih nepravilnosti, državljanstava i prava nastupa pojedinih fudbalera koji brane boje nacionalnog tima.
Očekuje se da se FIFA zvanično oglasi u narednim danima, a ukoliko se sumnje potvrde, Fudbalskom savezu DR Konga (FECOFA) prete oštre sankcije, uključujući i novčane kazne, ali i potencijalno oduzimanje bodova u predstojećim zvaničnim takmičenjima pod okriljem svetske kuće fudbala.
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