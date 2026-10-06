Fudbal

SKANDAL TRESE FUDBALSKI SVET! Na Mundijalu igrala reprezentacija koja nije smela biti tu

М.П.

06. 10. 2026. u 12:48 >> 12:51

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DRAMA!

СКАНДАЛ ТРЕСЕ ФУДБАЛСКИ СВЕТ! На Мундијалу играла репрезентација која није смела бити ту

FOTO: Tanjug/AP Photo/Jacob Kupferman

Fudbalski reprezentaciju Demokratske Republike Kongo potresa ozbiljan skandal koji bi mogao da ima dalekosežne posledice, nakon što su isplivali detalji o kršenju FIFA pravila tokom reprezentativne pauze i utakmica sa selekcijom Ugande.

Prema informacijama koje prenose regionalni i afrički mediji, Svetska fudbalska federacija (FIFA) pokrenula je istragu zbog niza neregularnosti koje su pratile dvomeč ove dve selekcije u Johanesburgu.

Iako su utakmice prvobitno planirane i odigrane iza zatvorenih vrata, administrativni propusti i potencijalno kršenje FIFA protokola o statusu igrača ponovo su stavili DR Kongo pod lupu disciplinskih organa. 

Ovo nije prvi put da se ova afrička selekcija suočava sa optužbama, pošto su se i ranije vodili sporovi oko administrativnih nepravilnosti, državljanstava i prava nastupa pojedinih fudbalera koji brane boje nacionalnog tima.

Očekuje se da se FIFA zvanično oglasi u narednim danima, a ukoliko se sumnje potvrde, Fudbalskom savezu DR Konga (FECOFA) prete oštre sankcije, uključujući i novčane kazne, ali i potencijalno oduzimanje bodova u predstojećim zvaničnim takmičenjima pod okriljem svetske kuće fudbala. 

 

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