Izdao Srbiju, a sada i oca!

Reprezentativac Mađarske i fudbaler Liverpula, Miloš Kerkez, našao se u centru nezapamćenog političko-sportskog skandala nakon utakmice između Mađarske i Ukrajine.

Credit: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mladi levi bek, rođen u Vrbasu, uvršten je na ozloglašenu crnu listu ukrajinskog portala „Mirotvorac“, koji od početka sukoba registruje pojedince označene kao "neprijatelje Ukrajine".

Ovaj potez izazvao je hitnu reakciju zvanične Budimpešte, pa se u slučaj uključila i mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban, koja je potvrdila da je u stalnom kontaktu sa ukrajinskim vlastima kako bi se situacija rešila.

Sve je počelo tenzijama na samom kraju meča, kada je Kerkez uleteo u gužvu kako bi zaštitio svog kapitena, čime je zamalo izbegnuta tuča sa ukrajinskim fudbalerima.

Međutim, pravi haos nastao je nakon utakmice. Na listi „Mirotvorca“ završio je i fudbalerov otac, koji je na društvenim mrežama objavio snimak pomenutog incidenta, ali uz podlogu pesme „Ruski raj“ popularne ruske rep grupe AK-47.

Foto: Printskrin

Uredništvo ukrajinskog portala je ovo protumačilo kao prorusku propagandu i provokaciju, zbog čega su se i otac i sin našli na listi pored pojedinih mađarskih političara, poput bivšeg poslanika Balaša Hidveđija.

Suočen sa ozbiljnim optužbama koje bi mogle da ugroze njegovu karijeru u Premijer ligi, Miloš Kerkez se oglasio oštrom izjavom, pokušavajući da se potpuno distancira od političkog konteksta i postupaka svog oca.

- Nikada u svom životu nisam, niti je to slučaj sada, podržavao bilo kakvu agresiju. Nisam takva osoba, ne smatram prihvatljivim bilo šta što šteti drugima ili ih povređuje. Tokom te situacije na utakmici jednostavno sam stao u zaštitu svog kapitena i to bih uradio uvek. Važno je da razumete da ja nisam moj otac — šta god da je on uradio, ne mogu ja za to da budem odgovoran - poručio je fudbaler Liverpula.

Foto: Printskrin

Kerkezova izjava izazvala je eksploziju komentara i oštre podele u javnosti na Balkanu. Mnogi navijači i korisnici društvenih mreža žestoko su kritikovali mladog fudbalera, optužujući ga da je radi novca i karijere „prvo izdao Srbiju“ izabravši da igra za Mađarsku, a da se sada „odrekao i rođenog oca“ kako bi se dodvorio zapadnim medijima i ublažio pritisak u Engleskoj.

Sa druge strane, Fudbalski savez Mađarske i Kerkezovi saigrači pružili su mu punu podršku, ističući da je Kerkez samo sportista koji ne treba da ispašta zbog stavova članova svoje porodice i da je njegova reakcija na terenu bila isključivo stvar sportskog kodeksa i borbe za nacionalni tim.