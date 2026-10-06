LOMPAR RAZOTKRIO PLAN "STUDENTSKE LISTE": Hoće da vrate DS, ali u drugom obliku (VIDEO)
PROFESOR Milo Lompar u novom snimku iz razgovora u kafani izneo je svoju ocenu o političkoj pozadini "studentske liste", tvrdeći da oni koji vode studente žele da na temelju njihovih glasova obnove Demokratsku stranku, ali u novom obliku, sa ciljem da obezbede između 60 i 70 poslaničkih mandata.
- Ja mislim da u stvari oni hoće da vode studente da obnove Demokratsku stranku na temelju studentskih glasova- kazao je Milo Lompar u snimku razgovora u kafani.
On dodaje da oni koji vode "studente" hoće da obnove DS, ali ne kao DS, nego u novom obliku.
- To bi da urade tako da imaju 60-70 poslanika - kaže Lompar.
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