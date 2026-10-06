PROVERITE SVOJU ULICU: Deo opštine Zvezdara sutra bez vode

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži, sutra, 7. oktobra, od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači na opštini Zvezdara.

Foto: Viktoriя Kotlяrčuk/Alamy/Profimedia

Prekidom u snadbevanju vodom biće obuhvaćeni potrošači u sledećim ulicama: Đevđelijskoj (od Tršćanske do Milana Rakića), Šabačkoj (od Preševske do Milana Rakića) i Dimitrija Davidovića, saopštili su danas iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011.

Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)

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