AGRESIVNO DO PODVIGA: Vaterpolisti Novog Beograda u prvom kolz grupe C Lige šampiona u sredu gosti Barselonete

ŽESTOKO od starta. Vaterpolisti Novog Beograda u prvom kolu grupe C Lige šampiona u srcu Katalonije u sredu (20.30) izlaze na megdan evropskom prvaku, Barseloneti. Španci su nedavno osvojili Superkup Evrope i favoriti su protiv vicešampiona Srbije.

Foto Nikola Skenderija

- Idemo na noge evropskom prvaku, a svima je poznato da je to izuzetno težak i zahtevan bazen. Barseloneta je moćna ekipa, od centra Tahulja, novog talenta svetskog vaterpola Gomile, pa do leve strane Vigvarija, Di Fulvija, Lare, desno Ečenikea i Sanahuje, bekova Velota i još nekih igrača, na golu jedan od najboljih golmana sveta Unai Agire. Ne znaš koga pre da neutrališeš - ističe strateg Novobeograđana Zoran Bajić.

Po trofejnom hrvatskom stručnjaku ključ za dobar rezultat biće agresivnost, fanatičnost i hrabrost, uz nastojanje da se protivniku što više ograniči prostor za igru "šest na šest".

- Mislim da kolektivnom igrom, agresivnošću, a između ostalog i fanatičnošću, a nadasve hrabrošću, zajedničkim snagama moramo da pokušamo da zaustavimo takvog protivnika. Bude li to išlo u tom smeru, a ako uspem da ih svedemo u igru šest na šest, mislim da možemo da igramo protiv svakog protivnika. Videćemo gde će nas to odvesti i da li ćemo biti uspešni i koliko u realizaciji naših planova vezano za tu utakmicu, ali prvenstveno moramo da budemo agresivni i hrabri - podvlači Bajić.

Novi Beograd i Barseloneta sastaće se sedmi put, a uspešniji je naš tim, koji ima tri pobede, dve posle peteraca. Katalonci su slavili dva puta, a jedan meč okončan je nerešeno,

- Imali smo ranijih godina veoma zanimljive i dramatične duele, gostujemo na vrućem terenu gde nam je potrebna velika agresivnost kako bismo odgovorili na njihov stil igre. Dobro smo radili i rekao bih da smo spremni za ovaj meč - optimista je Vasilije Martinović.

U drugom meču grupe C u Zagrebu će se u sredu (20.30) sastati Mladost i splitski Jadran

S. K.

Mandić na Rumune

SRPSKI derbi u grupi D. U Bukureštu u sredu (18.30) Steaua (Đorđe Vučinić, Andrija Jauković, trener Đorđe Filipović) dočekuje Ferencvraoš Dušana Mandića. U drugom meču Marsej Radomira Drašovića na svom bazenu ugostiće atinski Panatinaikos.