SPEKTAKULARAN GOL: Fudbaler Italije pogodio sa 70 metara (VIDEO)

MLADI fudbaler Italije, Šer Ndur oduševio svet!

Foto: Printskrin/X/@lbertozzi

On je postigao fantastičan pogodak u duelu "azura" i Poljaka u utakmici do 21 godine. Igrač Fiorentine je dao gol sa oko 70 metara.

Kapiten ove selekcije je iskoristio to što je golman rivala bio daleko od gol linije. Pokušao je da se vrati i stigne loptu, ali u tome nije uspeo.

A base vem forte! Cher Ndour meteu um gol de 70 metros pela Itália sub-21 contra a Polônia. https://t.co/KMG5g7CqPp — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) October 5, 2026

Italija je pobedila Poljsku sa 6:2, a Ndur je postigao dva gola, ovaj spektakularni je bio za 3:0.

Mladi 22-godišnjak je standardan u timu iz Firence. U Seriji A je ove sezone upisao pet nastupa i zabeležio je jednu asistenciju.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“