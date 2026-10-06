SPEKTAKULARAN GOL: Fudbaler Italije pogodio sa 70 metara (VIDEO)
MLADI fudbaler Italije, Šer Ndur oduševio svet!
On je postigao fantastičan pogodak u duelu "azura" i Poljaka u utakmici do 21 godine. Igrač Fiorentine je dao gol sa oko 70 metara.
Kapiten ove selekcije je iskoristio to što je golman rivala bio daleko od gol linije. Pokušao je da se vrati i stigne loptu, ali u tome nije uspeo.
Italija je pobedila Poljsku sa 6:2, a Ndur je postigao dva gola, ovaj spektakularni je bio za 3:0.
Mladi 22-godišnjak je standardan u timu iz Firence. U Seriji A je ove sezone upisao pet nastupa i zabeležio je jednu asistenciju.
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