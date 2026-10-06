SRBIJA JE ZGROŽENA! Sramota o kojoj bruji ceo svet

BRUKA!

Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Naime, objavljena je zvanična lista kandidata za najboljeg vaterpolistu planete u 2026. godini, a na njoj se dogodio nezapamćeni skandal – moćnici su potpuno precrtali i ignorisali aktuelne šampione Srbe koji su pokorili ceo svet.

Ova skandalozna odluka izazvala je pravi zemljotres u svetskoj sportskoj javnosti i isprovocirala nemerljiv bes među domaćim ljubiteljima vaterpola. Svi se sa pravom pitaju: šta naši momci treba da urade da bi dobili zasluženo priznanje?

Podsećanja radi, reprezentacija Srbije je ove godine na spektakularan način ispisala istoriju i osvojila zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Pred domaćim navijačima, srpski „delfini“ su brutalno dominirali bazenom, gazili rivale i ponovo seli na evropski tron.

Ipak, činovnicima iz Svetske kuće vaterpola to nije bilo dovoljno. Za njih srpski mađioničari u kapicama jednostavno ne postoje, pa se među pet nominovanih igrača nije našlo mesto ni za jednog jedinog Srbina!

Umesto naših zlatnih momaka, na sramnom spisku za laskavu titulu našli su se: Stilijanos Argiropulos (Grčka), Dimitrios Skumpakis (Grčka), Kristijan Manherc (Mađarska), Rodžer Tahul (Španija), Vlaho Pavlić (Hrvatska).

Ono što dodatno bode oči i dokazuje koliko je ovaj potez nepravedan jeste činjenica da je od ustanovljenja ove nagrade 2020. godine, kruna čak tri puta završavala u rukama srpskih asova. Dušan Mandić je bio proglašavan za najboljeg na svetu 2020. i 2024. godine, dok je živa legenda Filip Filipović na svetskom tronu sedeo 2021. godine.

Iako su prošle godine nagradu dodelili Špancu Alvaru Granadosu, očekivalo se da će ovogodišnja beogradska rapsodija Srbije biti više nego dovoljna da se naši momci vrate u uži izbor. Nažalost, dogodio se klasičan sportski kriminal za zelenim stolom.

Ovakva sportska nepravda samo je još jedan dokaz da se uspesi Srbije teško praštaju, ali jedno je sigurno – zlato oko vrata naših „delfina“ sija jače od bilo kakvih nameštenih spiskova i glasanja!