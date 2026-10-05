Peciva i pite

SLANE KUKURUZNE GALETE: Sa pečenicom i kačkavaljem

Milena Tomasevic

05. 10. 2026. u 07:00

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Mirisne, hrskave spolja, a mekane iznutra – ove slane galete odličan su izbor za ukusan i brz doručak. Uz kukuruzno brašno, pečenicu i kačkavalj, dobijaju bogat ukus kojem je teško odoleti. Priprema je jednostavna, a najlepše su dok su još tople.

СЛАНЕ КУКУРУЗНЕ ГАЛЕТЕ: Са печеницом и качкаваљем

FOTO: Novosti

 

Sastojci

  • 2 jaja
  • 150 ml jogurta ili mleka
  • 100 ml ulja
  • 1 kašičica soli
  • 200 gr kukuruznog brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 100 gr pečenice, sitno isečene
  • 100 gr kačkavalja, narendanog

Priprema

U dubljoj posudi penasto umutite jaja, pa dodajte jogurt, ulje i so. Sve dobro promešajte.

Kukuruzno brašno pomešajte sa praškom za pecivo, pa postepeno dodajte u tečnu smesu. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.

U pripremljenu smesu dodajte sitno isečenu pečenicu i narendani kačkavalj, pa sve lagano sjedinite.

Aparat za galete dobro zagrejte i, ukoliko je potrebno, blago podmažite sa malo ulja.

Sipajte odgovarajuću količinu smese u aparat i pecite oko 5 minuta, odnosno dok galete ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Galete poslužite tople, uz jogurt, pavlaku ili svežu salatu. Odlične su i kao užina ili brzo posluženje za goste.

Prijatno!

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