SLANE KUKURUZNE GALETE: Sa pečenicom i kačkavaljem

Mirisne, hrskave spolja, a mekane iznutra – ove slane galete odličan su izbor za ukusan i brz doručak. Uz kukuruzno brašno, pečenicu i kačkavalj, dobijaju bogat ukus kojem je teško odoleti. Priprema je jednostavna, a najlepše su dok su još tople.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 jaja

150 ml jogurta ili mleka

100 ml ulja

1 kašičica soli

200 gr kukuruznog brašna

1 kesica praška za pecivo

100 gr pečenice, sitno isečene

100 gr kačkavalja, narendanog

Priprema

U dubljoj posudi penasto umutite jaja, pa dodajte jogurt, ulje i so. Sve dobro promešajte.

Kukuruzno brašno pomešajte sa praškom za pecivo, pa postepeno dodajte u tečnu smesu. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.

U pripremljenu smesu dodajte sitno isečenu pečenicu i narendani kačkavalj, pa sve lagano sjedinite.

Aparat za galete dobro zagrejte i, ukoliko je potrebno, blago podmažite sa malo ulja.

Sipajte odgovarajuću količinu smese u aparat i pecite oko 5 minuta, odnosno dok galete ne dobiju lepu zlatnožutu boju.

Galete poslužite tople, uz jogurt, pavlaku ili svežu salatu. Odlične su i kao užina ili brzo posluženje za goste.

Prijatno!