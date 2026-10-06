Fudbal

Zvezdaše ovo zanima: Crveno-beli objavili cene karata za Kopenhagen

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 10. 2026. u 11:30

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CRVENA zvezda prvu utakmicu kao domaćin u Ligi konferencija igra protiv Kopenhagena.

Звездаше ово занима: Црвено-бели објавили цене карата за Копенхаген

FOTO: Novosti/M.M.

Klub iz Ljutice Bogdama objavio je cene pojedničanih ulaznica za utakmicu sa timom iz Danske.

Pomenuti duel biće odigran 22. oktobra od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić". Biće to deveti evropski meč Zvezde protiv danskih klubova, kao i treći međusobni susret crveno-belih i ekipe iz prestonice ove skandinavske zemlje.

Crveno-beli su u duelima sa danskim klubovima zabeležili tri pobede, četiri remija i samo jedan poraz, uz gol razliku 14:12. Četiri kluba iz Danske do sada su se našla na Zvezdinom evropskom putu, a to su Lingbi, Odense, Kopenhagen i Midtjiland.

Karte za meč sa Kopenhagenom su dostupne po sledećim cenama:

Sever – 1200 dinara;
Istok – 2200 dinara;
Zapad – 2600 dinara;
Tribina "Siniša Mihajlović" – 5000 dinara.

Podsetimo, crveno-beli prvu utakmicu u ligaškom delu takmičenja igraju 15. oktobra protiv Lugana u Švajcarskoj.

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