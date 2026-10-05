LAVROV: Razmeštanje infrastrukture NATO u ovoj državi je neprihatljivo za Rusiju

RUSIJA smatra neprihvatljivim razmeštanje vojne infrastrukture NATO-a u Avganistanu i susednim zemljama, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov i istakao da "talibani uspešno upravljaju svojom zemljom".

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- Želeo bih ponovo da istaknem kategoričku neprihvatljivost razmeštanja vojne infrastrukture NATO-a na teritoriji Avganistana i država koje se sa njim graniče, pod bilo kakvim izgovorom - rekao je Lavrov na otvaranju konsultativnog sastanka o Avganistanu u okviru Moskovskog formata održanog na nivou specijalnih predstavnika i visokih zvaničnika, prenosi portal Sputnjik.rs.

Lavrov je podsetio da je istorijsko iskustvo pokazalo da takvo prisustvo nosi rizik od destabilizacije i porasta sukoba istakavši da vlada koja trenutno upravlja Avganistanom prilično uspešno upravlja zemljom.

- Nacionalna vlada koja je došla na vlast, predvođena pokretom talibana, stavila je pod kontrolu teritoriju zemlje i mora se priznati da prilično uspešno rukovodi državom - rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima avganistanske vlasti vode beskompromisnu borbu protiv terorističkih grupa.

- Likvidirane su stotine boraca, sprečen je niz terorističkih napada koji su izazvali veliku pažnju javnosti, uključujući i one usmerene protiv stranih državljana i diplomatskih misija - rekao je Lavrov.

Potvrdio je da će Rusija nastaviti da pruža humanitarnu pomoć Avganistanu i dodao da bi sledeća pošiljka trebalo bi da stigne u Avganistan u roku od mesec ili dva.

- Avganistanska ekonomija nastavlja da se razvija, uprkos oštrim sankcijama zapadnih zemalja, koje su, pod izgovorom zaštite ljudskih prava, odsekle Avganistan od međunarodnog finansijskog sistema i prisvojile njegova nacionalna bankarska sredstva - rekao je Lavrov.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da je pokret talibana saveznik Rusije u borbi protiv terorizma.

(Tanjug)