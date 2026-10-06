Gotovo je! Janik Siner završio sezonu

Stigla i zvanična potvrda!

FOTO: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Prvi teniser sveta, Janik Siner, obratio se putem svog Instagrama svim navijačima i saopštio je da je završio sezonu i da mora na tretmane za koleno.

Siner već neko vreme nije igrao, propustio je i US Open, a sada je zvanično najavio da se neće takmičiti do kraja 2026. godine, jer mora da razmišlja na duže staze o svojoj karijeri.

- Zdravo svima, voleo bih da vam dam mali "apdejt". Zajedno sa doktorima smo odlučili da mi je potreban tretmant za moje koleno, što znači da je sezona 2026. zvanično završena. Poslednjih nekoliko godina, naročito kraj sezone u Torinu su mi doneli mnogo prelepih osećanja i emocija, a ove godine će to biti mnogo drugačije, ali u ovom trenutku moram da razmišljam o svojoj karijeri na duže staze. Daću sve od sebe da se vratim na 100 odsto. Hvala vam na podršci i nadam se da se uskoro vidimo na terenu - poručio je Janik Siner.