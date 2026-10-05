Politika

BRUTALAN ODGOVOR MINISTRU IZ LUKSEMBURGA: Zašto ne uvodimo sankcije Rusiji? Jeste li se to pitali kada ste nam oteli 14% teritorije?

В. Н.

05. 10. 2026. u 22:22

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PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje u emisji „Ćirilica“ autora Milomira Marića, na TV Prva.

БРУТАЛАН ОДГОВОР МИНИСТРУ ИЗ ЛУКСЕМБУРГА: Зашто не уводимо санкције Русији? Јесте ли се то питали када сте нам отели 14% територије?

Foto: printskrin TV Prva

Dobio sam simpatije u Tirani od mnogih lidera, kada sam bio na nekom skupu, cela EU, pojavio se ministar spoljnih poslova Luksemburga Gzavije Betel, i iznenada usred cele priče o napretku na evropskom putu, on ustade i kaže "Hajde ti Aleksandre Vučiću da mi objasniš zašto nećeš da uvedeš sankcije Rusiji". Ja to nisam očekivao, video se pre toga sa Makronom, kao kofom hladne vode da me je polio. I sebi kažem "šta da radiš, svakako si pokojnik, bar časno otiđi". Ustanem i kažem "je li me stvarno pitaš?" i kažem "je li ste pitali kad je vas 23 od 28 iz vašeg ugla oteli 14 odsto teritorije? Je li ste se nekad izvinuli, pitali kad ste nama uvodili sankcije, što ste nas bombardovali? Koliko ste civila ubili?". Vidim Đorđu Meloni da se smeška u tom trenutku, drago joj je bilo što je to neko rekao, i od tada imamo odličan odnos.

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