"GAZE PO SOPSTVENOJ TRADICIJI ZARAD JEFTINIH POENA" Lider SNS Vučević najoštrije osudio skandaloznu izjavu Bakića o Vladiki Nikolaju

LIDER naprednjaka Miloš Vučević najoštrije je osudio je izjavu Jova Bakića u kojoj izjednača Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića, velikana srpske duhovnosti, književnosti i žrtvu nacističkog logora Dahau, sa kardinalom Alojzijem Stepincem, duhovnim pokroviteljem NDH, nije samo istorijska neistina već direktna uvreda za svakog pristojnog građanina Srbije, smatrajući je sramnom.

Foto: FOTO TANJUG/JADRANKA ILIĆ/ bg

-Izjava Jova Bakića predstavlja još jedan u nizu sramnih i otrovnih napada na temeljno tkivo srpskog naroda, našu veru i istorijsko pamćenje. Izjednačiti Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića, velikana srpske duhovnosti, književnosti i žrtvu nacističkog logora Dahau, sa kardinalom Alojzijem Stepincem, duhovnim pokroviteljem NDH, nije samo istorijska neistina već direktna uvreda za svakog pristojnog građanina Srbije. Ovakav stav jasno pokazuje suštinu politike takozvane blokaderske opozicije i njihovih ideologa, jer je reč o potpunoj odrođenosti od sopstvenog naroda, gde im nacionalne vrednosti, svetinje i istorijske žrtve ne znače ništa. Oni su spremni da gaze po sopstvenoj tradiciji zarad jeftinih političkih poena i dopadanja inostranim centrima moći. Pored toga, po sredi je besramni istorijski revizionizam, jer stavljanje u isti koš žrtve i onih koji su blagosiljali stradanje stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma, predstavlja moralno posrnuće i otvoreno ruganje žrtvama - rekao je Vučević.

Izjava Jova Bakića predstavlja još jedan u nizu sramnih i otrovnih napada na temeljno tkivo srpskog naroda, našu veru i istorijsko pamćenje. Izjednačiti Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića, velikana srpske duhovnosti, književnosti i žrtvu nacističkog logora Dahau, sa kardinalom Alojzijem Stepincem, duhovnim pokroviteljem NDH, nije samo istorijska neistina već direktna uvreda za svakog pristojnog građanina Srbije. Ovakav stav jasno pokazuje suštinu politike takozvane blokaderske opozicije i njihovih ideologa, jer je reč o potpunoj odrođenosti od sopstvenog naroda, gde im nacionalne vrednosti, svetinje i istorijske žrtve ne znače ništa. Oni su spremni da gaze po sopstvenoj tradiciji zarad jeftinih političkih poena i dopadanja inostranim centrima moći. Pored toga, po sredi je besramni istorijski revizionizam, jer stavljanje u isti koš žrtve i onih koji su blagosiljali stradanje stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma, predstavlja moralno posrnuće i otvoreno ruganje žrtvama. Na kraju, ovo je čist dokaz političke nemoći i nedostatka bilo kakvog programa, jer kada nemaju šta da ponude građanima Srbije, ni ekonomski plan, ni infrastrukturu, ni političku stabilnost, oni pribegavaju udaru na ono što je našem narodu najsvjetije. Srpska napredna stranka, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastaviće dosledno da štiti srpski nacionalni identitet, kulturu sećanja i ugled Srpske pravoslavne crkve. Dok se oni bore protiv sopstvene države i duhovnog nasleđa, mi ostajemo posvećeni izgradnji jake, stabilne i ponosne Srbije koja poštuje svoje svetitelje i nikada neće dozvoliti prekrajanje istorije! — Miloš Vučević (@milos_vucevic) October 6, 2026

Vučević smatra da je ova izjava čist dokaz političke nemoći i nedostatka bilo kakvog programa.

-Jer, kada nemaju šta da ponude građanima Srbije, ni ekonomski plan, ni infrastrukturu, ni političku stabilnost, oni pribegavaju udaru na ono što je našem narodu najsvjetije. Srpska napredna stranka, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastaviće dosledno da štiti srpski nacionalni identitet, kulturu sećanja i ugled Srpske pravoslavne crkve. Dok se oni bore protiv sopstvene države i duhovnog nasleđa, mi ostajemo posvećeni izgradnji jake, stabilne i ponosne Srbije koja poštuje svoje svetitelje i nikada neće dozvoliti prekrajanje istorije - poručio je Vučević.

(Dnevnik)