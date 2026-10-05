"BOG NIJE SLEP": Medvedeva stigla karma jer se zlobno rugao protivniku (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao od ruskog tenisera

Foto: Tanjug / AP Photo/Mark J. Terrill

Nekoliko gemova pre nesrećne diskvalifikacije Danil Medvedev našao se u centru pažnje zbog poteza koji je tokom meča sa Novakom Đokovićem protumačen kao ruganje srpskom teniseru.

Rus je, posle jednog dugog i iscrpljujućeg poena, počeo da imitira Đokovićeve pokrete, odnosno njegovo savijanje i bolne grimase koje je Srbin tokom meča često pravio posle napornih razmena.

Medvedev je to ponovio i u trećem gemu drugog seta, dok se Đoković borio sa fizičkim problemima posle brojnih dugih poena. Na društvenim mrežama usledile su žestoke reakcije, pa su pojedini navijači Rusa optužili za „zlobno“ i nesportsko ponašanje, dok su drugi stali u njegovu odbranu, podsećajući da Đoković slične reakcije posle dugih razmena pokazuje već godinama.

God is not blind. Medvedev immediately defaulted after mocking Djokovic and faking a MTO https://t.co/NTgE0rUahY — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) October 5, 2026

Srbin je, uprkos očiglednom umoru, uspeo da izdrži veliki pritisak i nastavi meč. Medvedev je, međutim, u završnici doživeo potpuni preokret situacije.

Pri rezultatu 7:5, 5:3 za Đokovića, Rus je posle jednog izgubljenog poena bio vidno frustriran. Nakon što je loptica odletela do zadnjeg dela terena, zamahnuo je bekhendom i poslao je pravo u gledaoca u prvom redu.

Navijač je pogođen, držeći se za lice (verovatno je oko u pitanju), a sudija Mohamed Lajani i zvaničnik ATP-a doneli su odluku koja je označila kraj meča – Medvedev je diskvalifikovan.

Tako je Rus, koji je prethodno izazvao brojne reakcije imitiranjem Đokovićevih bolnih pokreta, ostao bez završnice meča u trenutku kada je srpski teniser bio nadomak pobede koju je, eto, i ostvario, ali na način koji sigurno ni on nije želeo jer se dobro seća situacije od pre nekoliko godina kada je izbačen sa US opena zbog slučajnog pogađanja linijske sudije.

Ipak, Đoković posle svega nije želeo da dodatno osuđuje protivnika. Dvojica tenisera su se pozdravila na mreži, a Srbin je pokazao razumevanje za Medvedeva, možda i zbog pomenutog sopstvenog iskustva.

Naime, Đoković je 2020. godine na Ju-Es openu i sam bio diskvalifikovan nakon što je nenamerno pogodio linijskog sudiju lopticom. Ovoga puta, njegov meč sa Medvedevom završen je na slično dramatičan način – potezom koji je došao u trenutku ogromne frustracije i koji je imao mnogo teže posledice nego što je Rus mogao da očekuje.