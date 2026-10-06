Zbog Milana Đurđevića je izgorela Jugoslavija!

Ugledni španski sportski list As objavio je opširnu reportažu posvećenu kultnom splitskom stadionu Poljud, nazvavši ga „stadionom na kojem je izgorela Jugoslavija“.

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Povod za ovaj tekst bilo je gostovanje reprezentacije Španije u Splitu, ali umesto čiste taktike, pažnju španskih novinara privukla je mračna političko-sportska istorija ovog objekta.

Španci su podsetili na događaje od 26. septembra 1990. godine, kada su se u okviru Prvenstva Jugoslavije sastali domaći Hajduk i beogradski Partizan. Iako se u svesti šire javnosti kao početak kraja države uglavnom uzima čuveni Maksimir i neodigrani meč Dinama i Crvene zvezde (13. maj 1990), As ističe da se na Poljudu nekoliko meseci kasnije dogodio daleko radikalniji i opasniji incident koji je direktno najavio krvavi raspad SFRJ.

Glavni krivac za frustraciju domaće publike na terenu bio je napadač Partizana Milan Đurđević. Iako je Hajduk tada imao moćan tim predvođen Igorom Štimcem i Robertom Jarnijem, crno-beli su u Split došli sa velikim ambicijama. U postavi Beograđana bio je i tada mladi, supertalentovani Predrag Mijatović – fudbaler kojeg španski navijači kasnije pamte kao legendu Real Madrida i čoveka koji im je doneo titulu prvaka Evrope 1998. godine.

Đurđević je odigrao meč karijere i sa dva brza pogodka doneo Partizanu velikih 0:2. Kako se na tribinama već mesecima podgrejavala šovinistička atmosfera, nemoć splitskog tima na terenu bila je samo okidač za nezapamćene nerede.

U 73. minutu utakmice, pri rezultatu 0:2, pripadnici Torcide su probili zaštitnu ogradu i u velikom broju utrčali na teren. Fudbaleri Partizana su u sprintu morali da spasavaju žive glave i pobegnu u svlačionice pred pobesnelom masom.

Tada je usledio ključni, simbolički čin koji je za Špance metafora "spaljivanja države". Navijači Hajduka su se uputili ka zvaničnom jarbolu stadiona, skinuli državnu zastavu SFR Jugoslavije, zapalili je na centru terena i umesto nje podigli hrvatsku trobojku bez komunističkih obeležja. Sa tribina su odjekivali nacionalistički ekstremni slogani i klicanje Franji Tuđmanu.

Utakmica nikada nije nastavljena, a kasnije je registrovana službenim rezultatom 3:0 u korist Partizana.

Španski list naglašava da je upravo taj septembarski dan na Poljudu pokazao da povraka nazad više nema. Samo nekoliko meseci nakon što je izgorela zastava na splitskom stadionu, sportska takmičenja su u potpunosti prekinuta, a fudbalski tereni su zamenjeni pravim ratnim bojištima na kojima je Jugoslavija definitivno nestala u plamenu.

