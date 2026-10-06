"Očekujem da odemo i borimo se": Bandža Si upozorava pred Real Madrid

ISKUSNI košarkaš crno-belih svestan da on i saigrači idu na teško gostovanje.

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Bandža Si je usled povrede Derika Vilisa sa klubom iz Humske potpisao kratkoročni ugovor i to se pokazalo kao dobar potez, pošto je Francuz pokazao da može da pomogne ekipi.

- Očekujem da odemo tamo i borimo se. Vidite, to je tim koji nije započeo sezonu onako kako su želeli. Tako da će to definitivno biti teška utakmica. Moraćemo da odgovorimo na njihovu fizičku igru, da igramo čvrsto i pokušaćemo da sprovedemo sve što je moguće bolje - rekao je Si novinarima pred put u glavni grad Španije.

Ovaj 36-godišnjak se brzo privikao na klub, jer mu je ovo drugi mandat u crno-belom dresu.

- Ta tranzicija je bila očigledno besprekorna jer sam bio ovde tokom pripremnog perioda, tako da je priprema tekla prirodno. Jednostavno je sjajan osećaj biti ovde i igrati za klub koji toliko volim.

Real Madrid se nalazi pod velikim pristiskom, s obzirom na to da je evroligašku sezonu prvi put ikada otvorio sa 0-3.

- Ne, na kraju krajeva, moramo da se fokusiramo na sebe. Da se fokusiramo na ono što mi radimo. Kao što sam rekao, da sprovedemo naš plan igre i pokušaćemo da se vratimo sa pozitivnim rezultatom. Ne smemo da slušamo priče kako imamo prednost ili da smo favoriti, jer to nije slučaj. To nije način na koji treba da pristupimo utakmici. Treba da pristupimo utakmici kao da je veoma teška, možda čak i da smo autsajderi, i to je način na koji moramo da igramo.

Partizan je u prošlom kolu pobedio Bajern u Minhenu (86:84), ali imao je fantastičnu podršku sa tribina.

- Bilo je neverovatno, iskreno, osećali smo se kao da igramo kod kuće. U moje vreme, dok sam ranije igrao u Partizanu, bilo je impresivno, ali ovo je najviše navijača što sam ikada video. Bilo je sjajno, zaista sam uživao, i to nam je definitivno pomoglo da se vratimo kući sa pobedom - zaključio je Si.

Podsetimo, utakmica Real Madrid - Partizan na programu je u četvrtak od 20.45.

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