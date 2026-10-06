Jedna od najlepših teniserki sveta navijala protiv Đokovića (FOTO)

U poslednje vreme je uglavnom u njegovoj loži

Foto: Instagram/katiecboulter

Dok se Novak Đoković borio za titulu u Pekingu protiv neumornog Aleksa de Minora, posebnu pažnju svetske javnosti i kamera privlačila su dešavanje u loži australijskog tenisera. Tamo je njegova najveća podrška, supruga Keti Bulter, koja godinama važi za jednu od najlepših tensierki na Turu.

Keti Bulter već dugo važi za pravu lepoticu "belog sporta". Svojim atraktivnim izgledom, harizmom i stilom pleni gde god da se pojavi, a mediji i navijači je redovno svrstavaju u sam vrh lista najlepših teniserki današnjice.

Ipak, iza glamura stoji i sjajna sportistkinja, ali pre svega bezrezervna podrška De Minoru. Njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova u teniskom svetu, a Kejti koristi svaku priliku kada ne igra sopstvene mečeve da bodri svog izabranika.

De Minor u ovaj duel nije ušao sam - pored prelepe Kejti koja mu daje vetar u leđa sa tribina, Australijanac je u svoj tim uključio i legendarnog sunarodnika Lejtona Hjuita.

Upravo su Keti i Lejton nekoliko puta uhvaćeni u loži, dok bodre De Minora.

Foto: Instagram/katiecboulter



