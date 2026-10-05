BLOKADERI NEMAJU POJMA Vučić: Niti oni imaju to znanje, niti obrazovanje, spolja im je napravljen i slogan
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandr Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostuje u emisji „Ćirilica“ autora Milomira Marića, na TV Prva.
Nemojte da smetnete s uma, da su blokaderski slogan "mi znamo kako". Oni pojma nisu imali. Niti oni imaju to znanje, niti to imaju znanje i obrazovanje. Namerno im je neko spolja to rekao, da to stave kao slogan, rekao:
"Uzmite, da bismo pokazali Srbima da ćemo još jednom da ih unizimo". Jer to će da bude Đukanovićev slogan, mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. Ovo je osveta Srbiji, pre svega za neuvođenje sankcija Rusiji, da vam kažem to najotvorenije. I treća stvar, pogledajte kako se igraju sa svim pričama oko Hrvatske, Lordana Zafranovića, kampanje protiv njega. Najjezivija je kampanja protiv čoveka koji je ceo svoj život rizikovao, ceo svoj život uložio da kaže istinu o strašnom stradanju, između ostalog i srpskog naroda. On je zbog ideja u ovom filmu proteran iz Hrvatske, a danas ga proteruju blokaderi iz Srbije, zato što, za razliku od njih, imao je, poput Gage Antonijevića, imao je hrabrost da osudi najteže zločine, da osudi najteži genocid na prostoru bivše Jugoslavije koji je ikada napravljen u jednom koncentracionom kampu. Dakle, imao hrabrosti, i zato ga osuđuju i napadaju. I u isto vreme nam dovode Tompsona u Vukovar, na granicu sa Srbijom.
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