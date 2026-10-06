MNOGO SAM SREĆAN ZBOG VAŠE NERVOZE Vučić odgovorio na histeriju i uvrede blokadera: Sad shvatam da ih onaj kamen za kupus odlično predstavlja

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić komentarisao je histeriju blokadera i uvrede upućene njemu, nakon što je objavio snimak debate sa slikom Ilije Srdanovića, prvog na blokaderskoj listi i kamenom za potapanje kupusa. Kad ih pozovete na dijalog i debatu, svi junaci nikom ponikoše! Ipak, strašno su hrabri kad misle da odgovora nema. Kad vidim kakvim se argumentima, čitaj uvredama, služe, shvatim da ih onaj kamen za kupus odlično predstavlja, poručio je Vučić.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Dragi narode, jutros sam, čini mi se, na jedan upečatljiv način pokazao besmisao izbegavanja televizijskih debata, bilo kakvih debata, duela, i ukazao na to koliko je štetno i loše kada neko od političkih prvaka beži od razgovora, beži od dijaloga. Na to su reagovali sa takozvane studentske, blokaderske liste, histerično, nervozno. Oduševljen sam kako su reagovali. Videli ste, ne postoji niko ko nije gotovo izgubio razum zbog jednog razumnog pokazivanja kako neko izbegava svoje demokratske obaveze.

- I svi mogući komentari, tipa, "vidite lud nam je bivši predsednik", a "od Ferveksa ne znam šta mu se dogodilo"... Šta ćete, neko pije Ferveks, neko koristi Ferveks, ja ne znam šta je kokain, nisam nikada ni video u životu, tako da ne ljutite se, što koristim Ferveks, te moguće da je do toga.

- A onda kažu, pa ni Kaligula, ni... , ni Oto Bavarski nisu bili ovakvi. Pa nisu. Sigurno da nisu. Nisu hteli da razgovaraju sa protivnicima kao ja, ali su imali karakteristike onih koji neće da razgovaraju sa protivnicima, koji bi da nikada ni za šta ne pitaju narod, baš sve ono što vi radite.

- Ali sam mnogo srećan zbog vaše nervoze. Mnogo srećan zbog toga što oni, koji ne možete da pobedite i od onih od kojih ne možete da budete uspešniji u radu, znanju, kako hoćete, i poštovanju demokratskih pravila i procedura, morate da proglasite za lude.

- Nego, imam za vas još jednu nezgodnu stvar. Možete da mislite kad od tako ludog izgubite, onako ubedljivo kako ćete da izgubite 25., možete da mislite kad postanem pametan, normalan, sa kolikom razlikom ću u narednim godinama da vas pobeđujem. Srbija pobeđuje! - rekao je Vučić na snimku objavljenom na društvenim mrežama.