Ode Edin DŽeko, a sa njim i deset ćevapa!
Jedan od najvećih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, završava svoju reprezentativnu karijeru.
Iskusni napadač će svoju poslednju utakmicu u dresu nacionalnog tima odigrati protiv Švedske, a glavni grad BiH sprema mu spektakularan i prilično neobičan ispraćaj koji je prevazišao okvire samog stadiona.
U akciju ispraćaja kapitena uključilo se Udruženje sarajevskih ćevabdžija, koje je odlučilo da spoji kraj jedne velike sportske ere sa najpoznatijim gastronomskim brendom Sarajeva.
Naime, na dan odigravanja utakmice, u svim ćevabdžinicama koje su članice ovog udruženja, gosti će moći da poruče jedinstvenu porciju. Umesto tradicionalne "desetke u pola somuna", ugostitelji će služiti porciju sa 11 ćevapa. U pitanju je jasna simbolika i poštovanje prema broju 11 koji je Džeko sa ponosom nosio na leđima tokom čitave reprezentativne karijere.
- Želeli smo da napravimo nešto što je naše, sarajevsko i jednostavno. Nešto što pripada gradu u kojem se ćevap jede s posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora", poručili su iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija, uz jasnu poruku: "Edine, hvala ti za sve".
Iz udruženja ističu da Edin Džeko za njih nikada nije bio samo običan broj na terenu, već čovek uz kojeg su generacije navijača slavile, tugovale i ponosile se. Njegovi golovi i uspesi zlatnim slovima ostaju upisani u istoriju tamošnjeg fudbala, a sugrađani će mu se na ovaj način zahvaliti za to što je godinama dostojno predstavljao svoju zemlju u svetu.
Ova simpatična akcija biće na snazi samo tokom dana utakmice, kada će broj 11 privremeno preuzeti primat u kultnim sarajevskim lokalima.
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