Fudbal

Ode Edin DŽeko, a sa njim i deset ćevapa!

М.П.

01. 10. 2026. u 09:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Jedan od najvećih fudbalera u istoriji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, završava svoju reprezentativnu karijeru.

Оде Един Џеко, а са њим и десет ћевапа!

ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

 

Iskusni napadač će svoju poslednju utakmicu u dresu nacionalnog tima odigrati protiv Švedske, a glavni grad BiH sprema mu spektakularan i prilično neobičan ispraćaj koji je prevazišao okvire samog stadiona.

U akciju ispraćaja kapitena uključilo se Udruženje sarajevskih ćevabdžija, koje je odlučilo da spoji kraj jedne velike sportske ere sa najpoznatijim gastronomskim brendom Sarajeva. 

Naime, na dan odigravanja utakmice, u svim ćevabdžinicama koje su članice ovog udruženja, gosti će moći da poruče jedinstvenu porciju. Umesto tradicionalne "desetke u pola somuna", ugostitelji će služiti porciju sa 11 ćevapa. U pitanju je jasna simbolika i poštovanje prema broju 11 koji je Džeko sa ponosom nosio na leđima tokom čitave reprezentativne karijere. 

- Želeli smo da napravimo nešto što je naše, sarajevsko i jednostavno. Nešto što pripada gradu u kojem se ćevap jede s posebnom ljubavlju i u kojem se o velikim ljudima uvek priča uz pola somuna, luk i čašu razgovora", poručili su iz Udruženja sarajevskih ćevabdžija, uz jasnu poruku: "Edine, hvala ti za sve". 

Foto: Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 

Iz udruženja ističu da Edin Džeko za njih nikada nije bio samo običan broj na terenu, već čovek uz kojeg su generacije navijača slavile, tugovale i ponosile se. Njegovi golovi i uspesi zlatnim slovima ostaju upisani u istoriju tamošnjeg fudbala, a sugrađani će mu se na ovaj način zahvaliti za to što je godinama dostojno predstavljao svoju zemlju u svetu. 

Ova simpatična akcija biće na snazi samo tokom dana utakmice, kada će broj 11 privremeno preuzeti primat u kultnim sarajevskim lokalima. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Fenomen od 13 godina ne prestaje da oduševljava! Osvojio 40 poena na meču Azijskih igara! (VIDEO)

Fenomen od 13 godina ne prestaje da oduševljava! Osvojio 40 poena na meču Azijskih igara! (VIDEO)