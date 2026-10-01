Ronaldo doživeo neviđeno poniženje, oglasio se najbolji prijatelj Portugalca i otkrio sve do detalja

Fudbalski svet potresa nezapamćeni skandal! Jedan od najvećih igrača u istoriji fudbala, Kristijano Ronaldo, doneo je radikalnu odluku koja je šokirala planetu – spakovao je kofere i demonstrativno napustio kamp reprezentacije Portugala nakon brutalnog sukoba sa novim selektorom Žoržom Žezusom.

Frank Gunn / Zuma Press / Profimedia

Strogo čuvane tajne iza zatvorenih vrata reprezentacije javno je razotkrio Ronaldov čovek od najvećeg poverenja, poznati španski novinar Edu Agire. On je do detalja opisao torturu i prevaru kroz koju je as prošao, upotrebivši samo jednu, najtežu reč – IZDAJA!

Sve je počelo na terenu, gde je Žezus odlučio da demonstrira silu nad petostrukim osvajačem Zlatne lopte. Naime, selektor je poslao Ronalda na zagrevanje, a legendarni fudbaler je punih 30 minuta trčao pored aut-linije, čekajući znak da uđe u igru.

Navijači su skandirali njegovo ime, oči javnosti su bile uprte u njega, ali Žezus ga je na kraju ostavio na klupi kao potpunog nebitnog anonimusa. Bilo je to javno poniženje koje Kristijano nije mogao da proguta.

Nakon utakmice usledila je još veća drama. Održan je hitan, tajni sastanak na najvišem nivou, kojem su prisustvovali sam Ronaldo, selektor Žorž Žezus i predsednik Fudbalskog saveza Portugala.

🚨💣 JUST IN: Cristiano Ronaldo’s close friend @EduAguirre7 explains WHY RONALDO LEFT PORTUGAL’S CAMP: “In a private meeting with Cristiano, the Portugal FA President and Jorge Jesus, Jorge asked Cristiano for FORGIVENESS after making him warm up for 30 minutes without bringing him on. He also PROMISED Cristiano he would publicly apologize in his press conference, admit he made a MISTAKE and clarify everything. But Jorge did NOT keep his promise. Instead, Cristiano felt he said things that were NOT TRUE and tried to show publicly that he was in control and Cristiano was ‘just another player.’ That made Cristiano angry. Cristiano feels BETRAYED. Jorge apologized to him privately, promised to do the same publicly and then did the opposite. So Cristiano decided: he’s going HOME. For him, it’s a BETRAYAL.” @elchiringuitotv — Madrid Zone (@theMadridZone) October 1, 2026

Sateran u ćošak, svestan kakav je haos izazvao, Žezus je pred predsednikom saveza bukvalno molio Ronalda za oproštaj zbog sramotnog poteza sa zagrevanjem! Kako tvrdi Agire, selektor je tada dao "čvrstu reč" i obećao Kristijanu da će sutradan, pred svim medijima na zvaničnoj konferenciji, javno priznati svoju grešku, uputiti mu izvinjenje i skinuti ljagu sa njegovog imena.

Međutim, kada su se upalili reflektori i mikrofoni, usledio je šokantan obrt i hladan tuš za Ronalda! Žezus je pogazio datu reč i pred novinarima izneo gnusne neistine. Umesto obećanog kajanja, iskoristio je konferenciju da preko Ronaldovih leđa pokaže naciji ko je "gazda" u svlačionici.

Selektor je svesno plasirao priču kako je Kristijano "samo još jedan običan igrač u nizu" i kako niko, pa ni najveća zvezda, ne može da bude iznad njega.



- Problem nije bio samo u tome što Kristijano nije ušao u igru. Mnogo veći bol mu je nanelo to što mu je čovek u četiri oka obećao jedno, a pred celim svetom uradio nešto potpuno suprotno! Kristijano je brutalno izigran, oseća se izneverenim i zato je prelomio – spakovao se i otišao", otkrio je Agire.



Naime, Portugal trese nezapamćeni fudbalski zemljotres usred Lige nacija, navijači su podeljeni, a tamošnji mediji spekulišu da je ovo definitivni i sramotan kraj jedne velike ere. Da li će se Ronaldo ikada više vratiti pod zastavu domovine nakon ovakvog noža u leđa?