Mrtav si!!! Oglasio se Hrvat koji je doveo Alberta Rijeru u Zvezdu
Poznati fudbalski menadžer Endi Bara potvrdio je da je bio ključna spona u istorijskom dolasku španskog stručnjaka Alberta Rijere na klupu Crvene zvezde.
Gostujući u popularnom podkastu "Inkubator", hrvatski agent je do detalja otkrio kako je tekao razgovor sa Rijerom pre nego što je Španac stavio potpis na ugovor sa crveno-belima.
Bara ističe da je Rijera specifičan tip trenera koji ne traži zonu komfora, već bira klubove u kojima svojim taktičkim znanjem može da napravi jasnu razliku na terenu. Ipak, početak na Marakani doneo je neočekivan maler na evropskoj sceni.
- Imao je peh protiv Plzenja gde je igračima bukvalno ponavljao samo da ne dobiju crveni karton, a onda je Bukari isključen na samom startu utakmice. Rijera je vrhunski taktičar, savršeno razume fudbal, a njegova velika igračka karijera dovoljno govori sama za sebe“, počeo je priču Bara.
Kada ga je Rijera upitao za mišljenje o dolasku u Beograd, hrvatski menadžer mu je predočio surovu realnost večitih rivala sa Balkana, ne skrivajući da ga čeka "hod po oštrici noža".
Bara je istakao da je Zvezda jedan od najvećih klubova i da je sredina po mentalitetu slična Zagrebu, ali mu je direktno poručio da ga u klubovima poput Zvezde, Dinama ili Hajduka interesuju isključivo pobede i da je bez rezultata "mrtav".
- Pitao me je šta mislim, pa sam mu rekao ono što jeste – Zvezda je jedan od najvećih klubova na ovim prostorima, nekadašnji osvajač Lige šampiona. Uz to, Beograd je sličan Zagrebu, kao i mentalitet ljudi, tako da nije to ništa novo za njega, jer zna kako je u Hrvatskoj. Biće mu dobro dok mu bude išlo dobro, ali kada ne bude – mrtav je. To sam mu rekao i kada je bila priča oko Dinama, rekao bih mu i da ga je Hajduk zvao. Jednostavno, to su klubovi u kojima se gleda isključivo rezultat - zaključio je Bara.
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