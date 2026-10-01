Fudbaleri Argentine ubedljivo pobedili Boliviju u prijateljskoj utakmici
Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je danas selekciju Bolivije rezultatom 4:0 u prijateljskoj utakmici u Kordobi.
Domaća reprezentacija je povela golom Lautara Martineza u 19. minutu, a Niko Paz je 10 minuta kasnije duplirao prednost Argentine.
Kristijan Romero je u 54. minutu pogodio za 3:0, dok je konačan rezultat postavio Hose Lopez u 86. minutu.
Argentina će sledeću prijateljsku utakmicu odigrati 4. oktobra protiv Burkine Faso, a zatim će tri dana kasnije igrati protiv Benina na oproštaju Lionela Mesija od reprezentacije.
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