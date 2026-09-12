Saša Ilić ponovio: Stojim iza svega što sam rekao o sudijam posle derbija

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je danas pred utakmicu devetog kola Superlige Srbije da Vojvodina ima kvalitetan tim i da beleži izuzetne rezultate u poslednje vreme i dodao da njegova ekipa mora da ide na pobedu protiv novosadskog kluba.

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Fudbaleri Partizana dočekaće sutra od 17 časova Vojvodinu na stadionu u Humskoj.

"Derbi kola sutra protiv Vojvodine, oni su ekipa koja beleži izuzetne rezultate u poslednje vreme, ima pojedince koji jednim potezom mogu da reše utakmicu, izuzetno su stabilni u odbrani. Vojvodina može da ugrozi ako joj daš prostor, imaju Zukića koji je postigao nekoliko golova u poslednje vreme. Biće teška utakmica, ali igramo na našem stadionu pred navijačima. Moramo da idemo na tri boda", rekao je Ilić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je njegova ekipa bolje izgledala u poslednje tri utakmice, ali da rezultati nisu to ispratili.

"Moramo da ponovimo energiju i želju, nadam se da će biti dosta ljudi koji će nam dati podršku i uz njihovu pomoć da dođemo do pobede. U Partizanu je stalno biti ili ne biti, zavisi kako se gleda. Jeste bitna utakmica, ali nije najbitnija, prvenstvo je dugo, ima još dosta do kraja. Vojvodina je ove godine dovela veliki broj kvalitetnih igrača, promeili su trenera. Marko Savić je promenio sistem rada i to se vidi kroz rezultate", izjavio je trener Partizana.

Ilić je dodao da "crno-beli" nisu odigrali loš večiti derbi protiv Crvene zvezde, u kojem su izgubili 2:1.

"Trudimo se, nikome nije lako. U određenim periodima igre smo bili dominantniji protiv Crvene zvezde. Ponovo su bili neki delovi igre koji nisu bili dobri, oni su to kažnjavali. Rezultatski nije bilo dobro, želju i zalaganje smo ispoštovali. Nije nas pratio rezultat, ali vratiće se", poručio je Ilić.

Trener Partizana je istakao da stoji iza svojih reči posle derbija, kada je rekao da kriterijum suđenja nije bio ravnopravan.

"Posle utakmice kažnjen je član stručnog štaba i sportski direktor. Neću da pričam o tome. Odgledao sam par puta snimak utakmice i to mi daje za pravo da sam bio u pravu. Sutra je nova utakmica, znam ko će suditi to su jedni od naših najbojih sudija. Ne treba generalizovati sve, možda sam bio emotivan posle utakmice jer je to bio moj prvi utisak, ali stojim iza svega. Druge stvari neću da komentarišem. Klub ima pravo da iznese svoje mišljenje. Nadam se da će sudije sutra biti u drugom planu u odnosu na igrače", rekao je Ilić.

On je naveo da Milan Vukotić i Demba Sek imaju problem sa povredama, ali će biti u konkurenciji za sutrašnji meč.

"Oba igrača nisu trenirala punim intenzitentom. Znače Partizanu, u poslednje vreme igraju na izuzetno visokom nivou. Zdravlje je uvek na prvom mestu, videćemo posle treninga koliko će sutra biti na terenu", izjavio je trener Partizana.

Ilić je dodao da nije siguran da će "crno-beli" angažovati još jednog igrača na poziciji levog beka.

"Svesni smo u kakvoj situaciji se nalazi Partizan, ova i prethodna godina su period stabilizacije. Mnogo je teško stabilizovati finansije i napraviti konkurentan tim za naše prvenstvo i evropska takmičenja. Razmišljamo, mnogo igrača smo promenili na poziciji levog i desnog beka. Verujem u svakog igrača koji će istrčati na toj poziciji i pomoći Partizanu da naprave dobre rezultate. Kada smo skautirali Limu, videli smo da dolazi iz portugalske lige. Ima liderske sposobnosti. Moje mišljenje je da će biti od velike koristi našoj ekipi", poručio je Ilić.

Partizan se nalazi na 12. mestu na tabeli Superlige sa sedam bodova i utakmicom manje, dok je Vojvodina drugoplasirana sa 18 bodova.

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