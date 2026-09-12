Politika

VUČIĆ O PRESUDI TAČIJU: U Parizu sam dobio drugačije nagoveštaje

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12. 09. 2026. u 12:29

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u Paziru u razgovoru sa evrposkim i svetskim liderima dobio drugačije nagoveštaje o presudi Hašimu Tačiju koja će biti doneta 16. septembra.

ВУЧИЋ О ПРЕСУДИ ТАЧИЈУ: У Паризу сам добио другачије наговештаје

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Na pitanje novinara tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe" da prokomentariše kakvu presudu očekuje i da li će biti oslobađajuća, Vučić je rekao da još ne zna kakva će biti odluka.

"Pa ja ne znam još kakva je odluka, moguće, čuo sam u međuvremenu da je moguće i da dobije tešku kaznu, ali, da sačekamo. Voleo bih da moja prva predviđanja nisu bila dobra i da su mi ove druge informacije koje sam dobio tačnije, ali ne verujem u to, da budem iskren. Rekao sam, ja sam još pre 15 dana dobio informaciju da će biti osuđen onoliko koliko je potrebno da pokrije pritvor", rekao je Vučić.

Kazao je da je to i bila prva informacija koju je dobio od naših službi. 

"A sada sam, kada sam bio u Parizu, razgovarajući sa nekim evropskim i svetskim liderima, dobio neke drugačije nagoveštaje. Ko je u pravu, videćemo za četiri dana", kazao je Vučić. 

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