Vildoza prvi put pred "grobarima": Popravlja se situacija, pred nama je dug put!
NAVIJAČI Partizana su imali priliku da prvi put uživo gledaju košarkaše i uživali su u ubedljivoj pobedi nad Fuenlabradom (98:55). Takođe, prvi put pred "grobarima" zaigrao je Luka Vildoza.
Nekadašnji igrač večitog rivala, Crvene zvezde je utakmicu protiv španskog drugoligaša završio sa osam poena.
- Bilo je zabavno. Prvi put smo igrali pred našim navijačima, bilo je lepo odmeriti snage sa njima. Sjajno smo odradili posao. Možda nismo imali najjačeg protivnika, svesni smo toga, ali smo radili na igri i na kraju je sve ispalo kako treba. Popravlja se situacija. Ako postignemo hemiju koju bi trebalo, možemo da postignemo sjajne stvari. Pred nama je dug put, imamo još posla, ali ova i naredna utakmica će nam pomoći da to unapredimo - rekao je Vildoza posle utakmice.
Argentinac je istakao da se još uvek gradi timska hemija, pošto je dosta novajlija.
- Tu je nekoliko momaka od prošle godine, poznaju se i pokušavaju da nas povežu. Sjajno je za stvaranje dobre atmosfere van terena. To nam je potrebno.
Partizan će naredni meč odigrati na Kalemegdanu protiv Bešiktaša (nedelja, 19).
- Voleo bih da nas vreme posluži. Uzbuđeni smo, napredovaćemo i nastaviti da budemo sve bolji - zaključio je Vildoza.
Partizan prvu utakmicu u sezoni 2026/27 igra 25. septembra protiv Armanija u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.
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