Drama pripala Olimpijakosu: Crvena zvezda pala u finišu protiv prvaka Evrope!
SAMO pet dana je prošlo od prošle utakmice Crvene zvezde i Olimpijakosa. Kao i prošli put i sad su slavili pirejski crveno-beli sa 89:87 (25:29, 31:26, 15:21, 18:11).
Ipak, za razliku od meča koji je 6. septembra odigran na Kritu i koji je tim Jorgosa Barcokasa dobio sa 87:77, sad su beogradski crveno-beli pružili ozbiljan otpor šampionu Evrope i propustili dobru priliku da trijumfuju.
Ova utakmica je imala dva različita poluvremena. U prvom je napad odlično funcionisao na obe strane, dok su se u drugom igrale bolje odbrane, ali opali su i procenti šuta.
Junak pobede bio je Saša Vezenkov koji je pogodio trojku za 89:87. Imala je Zvezda šansu za slavlje, no čak četiri šuta nisu realizovali.
Najpre su trojke promašili Patrik Boldvin i Džordan Nvora, potom je kratak na prodoru bio Kris Džons. Ipak, lopta je ostala u posedu Beograđana, a do kraja 1,2 sekunde.
Opet je lopta došla u ruke Boldvina, Amerikanac je šutnuo trojku iz desnog kornera, ali ni ovaj put nije bio precizan i grčki šampion je slavio.
Vredi pomenuti da Ibon Navaro na ovoj utakmici nije imao na raspolaganju Nikolu Đurišića i Dejana Davidovca, a takođe nije igrao ni Ebuka Izundu.
U poraženom timu su se najviše istakli Čima Moneke i Džordan Nvora sa po 17 poena, Džonatan Motli je postigao 13.
Crvena zvezda naredni meč u Nikoziji igra u nedelju od 14.45 protiv Arisa.
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