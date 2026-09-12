Politika

"NA ČELU VLADE SRBIJE MORA BITI ČOVEK KOJI ODGOVARA SVIM GRAĐANIMA" Vučević: Zbog toga smo kandidovali Aleksandra Vučića

В.Н.

12. 09. 2026. u 13:30

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PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević nakon predaje liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" istakao je da na čelu srpske Vlade mora da bude čovek koji odgovara svim građanima.

НА ЧЕЛУ ВЛАДЕ СРБИЈЕ МОРА БИТИ ЧОВЕК КОЈИ ОДГОВАРА СВИМ ГРАЂАНИМА Вучевић: Због тога смо кандидовали Александра Вучића

Foto: Novosti

- Svaki potpis za nas znači obavezu. Svaki potpis je ime i prezime jednog čoveka, svaki potpis povećava i naše breme odgovornosti i obavezu da još više radimo i čuvamo Srbiju. Verujemo da ćemo u narednih 6 nedelja imati tešku složenu kampanju. Potrudićemo se da bude uspešna, da obiđemo svaku opštinu, deo Srbije, da čuvamo naš narod i predstavimo listu i sa programom i sa idejom i sa politikom i sa ljudima koji se ne kriju svog imena i prezimena.

- Verujemo u suverenu Srbiju, to je naša osnovna misao. Verujemo da Srbija donosi odluke koje su najbolje za nju, da na čelu Vlade Srbije, srpske Vlade mora da bude čovek koji odgovara svim građanima Srbije i srpskom narodu. Zbog toga smo kandidovali Aleksandra Vučića - rekao je Vučević.

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