TRAMP UPOZORIO: Oni su najverovatnije odgovorni za napade

ZA napade na naftovode u Saudijskoj Arabiji najverovatnije je odgovoran Iran, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Na pitanje novinara da li je Iran odgovoran za napad na saudijski naftovod Istok-Zapad ranije ove sedmice, nakon čega je obustavljen rad tog ključnog naftovoda, Tramp je odgovorio potvrdno i naveo da je već razgovarao sa saudijskim de fakto liderom Mohamedom Bin Salmanom, koga je opisao kao "dobrog prijatelja", javlja Rojters.

Tramp je dodao da su ga jemenski Huti, koji su saveznici Irana, kontaktirali i nagovestili da ne žele da se SAD direktno uključe u sukob.

"Više bi voleli da se mi ne uključujemo, a i puštaju većinu brodova da prođu. Postoji samo jedna zemlja kojom nisu baš zadovoljni, i to ćemo mi rešiti", istakao je Tramp, ali nije precizirao o kojoj zemlji je reč.

(Tanjug, Reuters)