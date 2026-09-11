ZVEZDA BEZ LICENCE: Srpski vaterpolo savez nije dao licencu crveno-belima, koji se neće takmičiti u seniorskoj konkurenciji
STAVLjENA je tačka na agoniju Vaterpolo kluba Crvena zvezda. UO Srpskog vatrepolo saveza, kako piše Sport klub, odlučio je da se crveno-beli ne takmiče u seniorskoj konkurenciji, jer nisu na vreme podnele zahtev za licencu, a i imaju dugovanjlj prema Savezu.
Jednostavno, SVS nije mogao da nekadašnjem prvaku Evrope izda licencu, kada ne ispunjava nijedan uslov. Zvezdu će u Premijer ligi Regionalne lige zameniti Vojvodina.
Crvena zvezda je u teškoj situaciju od kraja proške godine, kada tadašnja Uprava na čelu sa predsednicom Vesnom Nikolić nije ispunila nijednu obavezu. Bilo je pokušaja da se klub spase, apelovali su i igrači, ali spasa nije bilo.
Zvezda se 2008.ugasila, ali je dve godine klub oživeo, osvojio 2013. i titulu prvaka Evrope. Prošle godine bio je uz dosta muka četvrti. Sada se neće takmičiti...
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