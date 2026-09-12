NIKADA NISAM HTELA DA ODUSTANEM: Maja Berović o 20 godina karijere, uspesima, razočaranjima i porodici (FOTO)

MUZIČKA zvezda Maja Berović u razgovoru za „Večernje novosti“ osvrnula se na gotovo dve decenije karijere, ljude koji su tokom godina bili uz nju, ali i na one koji su je razočarali.

Foto: Novosti

Pevačica je otkrila da sledeće godine planira veliko slavlje povodom jubileja, a govorila je i o prijateljstvima, saradnicima, suprugu koji joj je ostao najveći oslonac, ali i sinu Lavu.

Sledeće godine navršava se 20 godina njene karijere, a Maja priznaje da joj je teško da poveruje koliko je vremena prošlo. Ipak, kada pogleda unazad, ne bi menjala nijedan korak, jer je od početka znala da je muzika njen put.

- Slavim uskoro dve decenije karijere i bilo bi lepo da se to obeleži. Sve brzo prošlo, nije malo, ne mogu da verujem, ali ništa ne bih menjala. Nikada nisam htela da odustanem. Bila sam borac, volim svoj posao, kad čovek nešto voli, tu nema pomisli na odustajanje. Nekada ti bude teže, nekad lakše – rekla nam je Maja.

Tokom svih ovih godina, kako u životu, tako i u poslu, uverila se koliko je važno ko stoji pored vas. Nisu svi koji su bili deo njenog puta ostali uz nju, a pojedina razočaranja došla su upravo od ljudi od kojih ih nije očekivala.

- Okruženje je važno i u životu i u poslu. Povređivali su me i prijatelji i saradnici, mrtva je tu trka. (smeh) Niko ko ne otpadne od vas, ne otpadne bez razloga. Neki ljudi dođu, prođu, neki ostanu. Bitno je da je moj muž ostao. Našla sam pravu osobu, imala sam tu sreću. Foto: Novosti

Maja se osvrnula i na koleginicu Milicu Pavlović, čiji je novi album „Caka“ nedavno preslušala, a nije isključila ni mogućnost da dve pevačice jednog dana ukrste glasove.

- Čula sam njen album, odličan je. Milica je vatrena, mogla bih sa njom da snimim duet.

S posebnom emocijom govorila je o Marini Tucaković, jednoj od najznačajnijih autorki domaće muzičke scene, sa kojom je vezuju lepe uspomene. Maja ističe da je Marina ostavila trajan trag u muzici i da će njene pesme živeti generacijama.

- Marinu pamtim kao vrhunsku ženu, mnogo sam je volela. Ona je znala da napiše vanvremenske hitove, kao i pesme kao što su „Džin i limunada“, „Sto dinara“ i druge za moj prvi album „Život uživo“ i živeće do veka u svima nama. Foto: Novosti

Porodica joj je i danas najvažnija, a posebno mesto u njenom životu ima sin Lav. Maja otkriva da joj u svakodnevnim obavezama oko naslednika već godinama pomaže žena koja je, kako kaže, odavno postala deo njihove porodice.

- Kada radim i na nastupima i koncertima sam, dete čuva naša dugogodišnja prijateljica, ona je deo naše porodice i živi sa nama. Ona nam je kao četvrti član porodice, u našoj kući je 24 sata. Srećna sam što je imam – zaključila nam je muzička zvezda.

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