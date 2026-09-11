Ostali sportovi

NOVOSAĐANKE GOŠĆE CRVENO-BELIH: Crvena zvezda na startu šampionata odmeriti snage sa Vojvodinom

Slobodan Krstović

11. 09. 2026. u 22:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KREĆU i rukometašice. Igračice Crvene zvezde brane ttitulu prvaka Srbije, a najveći konkurenti biće im Bor i Naisa, koji su dosta ojačali svoje sastave.

НОВОСАЂАНКЕ ГОШЋЕ ЦРВЕНО-БЕЛИХ: Црвена звезда на старту шампионата одмерити снаге са Војводином

foto igor marinković

Zato se i očekuje veoma zanimljivo prvenstvo. U prvom kolu crveno-bele dočekuju Vojvodinu, dok Boranke idu u goste Jagodinkama. U nedelju Naisa će odmoriti snage sa Temerin.

PRVO kolo ARKUS Superlige Srbije za rukometašice, petak:  Ruma - Mladost NP (18.00). Subota: Jagodina - Bor (19.00), Crvena zvezda - Vojvodina (16.30), Radnički - Bekament (21.00). Nedelja: Naisa - Temerin (16.30).

Crvena zvezda brani titulu prvaka.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!

Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!