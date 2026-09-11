NOVOSAĐANKE GOŠĆE CRVENO-BELIH: Crvena zvezda na startu šampionata odmeriti snage sa Vojvodinom

BEOGRAD će ponovo biti domaćin Fajnal-fora Lige šampiona u vaterpolu, saopštilo je Evropsko plivanje. I u srpskoj prestonici će se, kao i na Malti organizovati završni turnir za dame i muškarce. Najbolji evropski klubovi za trofeje će se boriti od 12. do 15. maja na "11.aprilu", domu Novog Beograda.