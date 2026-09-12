PREDSTAVNICI LISTE "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA" PREDALI KANDIDATURU ZA IZBORE: Obratio se predsednik SNS-a Vučević (VIDEO)

PREDSTAVNICI liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predali su svoju listu kandidata i potpisa građana za predstojeće parlamentarne izbore.

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Obraćanje predstavnika liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

- Upravo smo predali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". U toku jučerašnjeg popodneva i večernjih sati uspeli smo da dobijemo podršku od 224.557 punoletnih građana na celoj teritoriji Srbije i da u ime naše liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i u ime svih kandidata, u ime svih onih koji su deo ovog političkog programa, ideje, liste , iksažem veliku zahvalnost građanima Srbije koji su nam juče dali podršku. Koji su podršali našu listu svojim potpisima i omogućili da u kratkom roku imamo najveći do sada broj građana koji su podržali jednu listu kandidata za Narodne poslanike - rekao je Miloš Vučević.

- Svaki potpis za nas znači obavezu. Svaki potpis je ime i rpezime jednog čoveka, svaki potpis povećava i naše breme odgovornosti i obavezu da još više radimo i čuvamo Srbiju. Verujemo da ćemo u narednih 6 nedelja imati tešku složenu kampanju. Potrudićemo se da bude uspešna, da obiđemo svaku opštinu, deo Srbije, da čuvamo naš narod i predstavimo listu i sa programom i sa idejom i sa politikom i sa ljudima koji se ne kriju svog imena i prezimena.

- Verujemo u suverenu Srbiju, to je naša osnovna misao. Verujemo da Srbija donosi odluke koje su najbolje za nju, da na čelu Vlade Srbije, srpske Vlade mora da bude čovek koji odgovara svim građanima Srbije i srpskom narodu. Zbog toga smo kandidovali Aleksandra Vučića za budućeg predsednika Vlade, odnosno za našeg kandidata za Vladu Republike Srbije. Mi ne želimo da Vladu čine ministri koji će slušati druge centre moći, koji će mejlovima i faksovima dobijati naloge šta mogu da rade i ko sme da bude u Vladim nego političari i politika koja će slušati glas naroda i voditi računa o našoj Srbiji.

- Imajući u vidu sve geopolitičke okolnosti, sve globalne procese, sve ono što se dešava u regionu i ono što se dešavalo u Srbiji gotovo dve godine, verujem da nam je nasušno potrebna ujedinjena Srbija. Ujedinjena Srbija nije sinonim za jednoumlje, to ne znači jednopartijski sistem ili oduzimanje nekom pravo da misli, govori, politički se angažuje. Ujedinjena Srbija znači da je Srbija iznad svih političkih stranaka, pokreta, ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje. Zbog toga je taj naš slogan nešto što nas obavezuje, ali voleli bi da to bude zajednička ideja svih onih koji su deo javnog, političkog života i da time pokažemo ključnu reč za građane - odgovornost.Odgovornost prema otadžbini i narodu Srbije.

Idemo na izbore. Verujemo u pobedu, verujemo u pobedu ujedinjene SRbije i pozivam građane da podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - izjavio je Vučević.

Svečani deo predavanja liste je završen

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

U toku predavanje liste

Listu kandidata, potpise podrške, saglasnosti i ostalu potrebnu dokumentaciju predaje Darko Glišić.

FOTO: Novosti

Stigli zvaničnici SNS-a

Predsednik Srpske Napredne stranke Miloš Vučević i Darko Glišić stigli su u RIK.

Tu su i Ana Brnabić i Adrijana Mesarović, kao i student Miloš Pavlović.

Foto: A. Đurović

Foto: A. Đurović

Foto: A. Đurić

Foto: A. Đurić