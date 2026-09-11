BEOGARDU FAJNAL FOR LIGE ŠAMPIONA: Srpska prestonica će od 12. do 15. maja 2027. godine ugostiti najbolje ženske i muške vaterpolo ekipe

BEOGRAD će ponovo biti domaćin Fajnal-fora Lige šampiona u vaterpolu, saopštilo je Evropsko plivanje. I u srpskoj prestonici će se, kao i na Malti organizovati završni turnir za dame i muškarce. Najbolji evropski klubovi za trofeje će se boriti od 12. do 15. maja na "11.aprilu", domu Novog Beograda.

Foto Nikola Skenderija

- Organizacija zajedničkog završnog turnira prošle godine na Malti je bila veoma uspešna i postojala je čvrsta saglasnost da se tako nastavu. Beograd je podneo fantsatičnu kandiadturu i sa zadovoljstvom se vraćamo u srpsku prestonicu, koja je 2024. organizovala EP u vodenim sportovoma - naglasio je za sajt EA presdenik Silva.

Dodajmo da je Beograd ove godine bio domaćin i EP u "Beogradskoj areni" i da su titulu osvojili naši vaterpolisti.

U ovom veku glavni grad Srbije treći put će organizovati završni turnir. Pre 13 godina na Banjici titulu je osvojila Crvena zvezda. Potom je Novi Beograd bio domaćin od 2021. do 2023. Novobeograđani prve sezone nisu učestvovali na F6 Lige šampiona, a sledeće dva su igrala dva velika i oba izgubila od Pro Reka. Italijanima se srpska prestonica posrećila, jer su najbolji bili i 2021, tako da su tri puta zaredom bili šampioni Evrope.

Srbija ima šansu da ima dva predstavnika na završnom turniru. Novi Beograd će igrati na kvalifikacionom turniru od 18. do 20. septembra u Oradei. Šampion Radnički je u grupnoj fazi, koja će imati četiri grupe sa četiri tima. Isto je i kod dama. Prve dve ekipe izboriće četvrtfinale. Kod muškaraca će timovi biti podeljeni u dve grupa, a kod žena se igra nokaut sistem.

Inače, titulu brane vaterpolistkinje Olimpijakosa i igrači Barselonete.