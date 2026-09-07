Ne prestaju kritike i napadi na račun Terzića: "Srbija bez Tijane Bošković ne bi osvojila medalju"
Predsednik Turske odbojkaške federacije Mehmet Akif Ustungdag ponovo je pričao o Zoranu Terziću i njegovim komentarima o turskoj reprezentaciji i naturalizovanim igračicama.
Ustundag je istakao da se Terzićeve prozivke ne pojavljuju prvi put, već da su, kako kaže, slične poruke stizale već mesecima.
Posebno se osvrnuo na Terzićevu kritiku toga što Vargas nastupa za Tursku nakon naturalizacije, podsećajući da je upravo tokom Terzićevog rada u Fenerbahčeu veliki broj uspeha ostvaren uz pomoć igračica koje danas kritikuje.
- Kada si bio trener Fenerbahčea, te igračice su ti pomagale da ostvaruješ rezultate. Od njihovog rada si imao korist, zarađivao novac i sticao ugled. A sada ih kritikuješ zbog istih stvari - poručio je Ustundag.
On je dodao da je turska strana dugo odlučivala da ne odgovara na provokacije, ali da je Terzić nastavio sa izjavama i neposredno pred početak prvenstva.
- Prvo zabodi iglu u sebe, pa onda pokušaj da zabodeš čačkalicu u drugog. Kako to ima smisla? - rekao je predsednik turske federacije, uz poruku da smatra licemernim takav pristup.
Ustundag se osvrnuo i na značaj Tijane Bošković za reprezentaciju Srbije, navodeći da bi bez nje ishod utakmice za treće mesto bio drugačiji.
- Izvedite Bošković iz reprezentacije Srbije, izvedite je juče iz utakmice za treće mesto i Srbija ne bi ni završila kao treća - kazao je Ustundag.
Ipak, naglasio je da njegove kritike nisu usmerene ka srpskim zvaničnicima. Naveo je da je sa ministrom sporta Srbije i predsednikom tamošnjeg odbojkaškog saveza ostao u dobrim odnosima, istakavši da su nakon meča čak zajedno otišli na večeru.
Prema njegovim rečima, turska federacija je dugo izbegavala javni sukob, ali je pritisak javnosti na kraju doveo do odgovora.
- Počeli smo da dobijamo kritike zbog toga što ćutimo i ne odgovaramo. Zato smo, rekao bih, ljubazno i kulturno odgovorili - naveo je Üstündağ.
On je zaključio da je cela situacija, osim velikog interesovanja javnosti, imala i pozitivan efekat na tursku reprezentaciju.
- Nećemo davati prostora tolikoj količini nepravde i nemilosrdnih napada u našoj zemlji. Sve ovo je postalo velika tema, ali je dodatno motivisalo naš tim - poručio je Ustundag.
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