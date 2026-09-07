GRME IZ PARTIZANA: "Nikada više da nam sudi Minaković"

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da će insistirati da Nenad Minaković više ne sudi mečeve "crno-belih" i najavio zahtev da najveće utakmice u Srbiji ubuduće sude strani arbitri.

Foto Nikola Skenderija

Fudbaleri Partizana poraženi su juče na stadionu "Rajko Mitić" od Crvene zvezde (1:2) u 180. večitom derbiju.

Fudbaleri Partizana i stručni štab "crno-belih" bili su nezadovoljnim suđenjem. Glavni sudija na ovoj utakmici bio je Nenad Minaković.

"Fudbalski klub Partizan se, principijelno i u maniru velikog kluba, dugo uzdržavao od javnih reakcija kako se one ne bi tumačile kao pritisak na sudije ili kao pokriće za poraz ili izgubljene bodove. Ono što se dogodilo tokom 180. večitog derbija više ne može da ostane bez reakcije. S obzirom na to da pojedini klubovi javno određuju ko im odgovara, ko im ne odgovara i ko treba da sudi, i da FSS takvu praksu ne samo da toleriše već joj očigledno i povlađuje, Fudbalski klub Partizan će insistirati da Nenad Minaković više ne sudi utakmice FK Partizan. Isto se odnosi na prvog pomoćnog sudiju Nikolu Borovića i VAR sudiju Momčila Markovića", saopštio je Partizan.

"Samo ova sezona pokazala je da postoje sudije koje greše zato što ne znaju ili ne mogu bolje. Kod Nenada Minakovića i njegovih pomoćnika sa jučerašnje utakmice to nije slučaj. Očigledno je da je sudio tendenciozno i sa namerom", navode "crno-beli".

Partizan je potom objavio zbog čega je nezadovoljan suđenjem na 180. večitom derbiju sa Crvenom zvezdom.

"Sramno dosuđen kazneni udarac nakon poziva iz VAR sobe, iako snimci jasno pokazuju da ne postoji kontakt koji bi opravdao takvu odluku, serija grubih prekršaja bez odgovarajućih disciplinskih mera i različit kriterijum za slične situacije samo su deo onoga što smo gledali. Posebno je neshvatljiva uloga pomoćnog sudije Nikole Borovića, koji je bio u poziciji da vidi očigledne situacije, ali zastavica nije podignuta kada je morala biti. Ako pomoćni sudija ne reaguje ni kada se prekršaj događa pred njegovim očima, postavlja se pitanje čemu njegova uloga uopšte služi", saopštio je klub iz Humske.

Partizan tvrdi "da još veću odgovornost ima VAR sudija Momčilo Marković".

"VAR je pronašao razlog da interveniše kod dosuđivanja kaznenog udarca, ali ga nije pronašao kod brutalnog starta prilikom kojeg je povređen igrač Partizana. Kako je moguće da start sa dve noge nad igračem Partizana, u situaciji koju sudija posmatra iz neposredne blizine, ostane bez odgovarajuće sankcije? Šta je video glavni sudija, šta je video njegov pomoćnik, šta je video VAR i, konačno, šta će sada videti Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije?", navode iz Partizana.

Predsednik Sudijske komisije FSS je Belgijanac Frank de Bleker.

"FŠ je pokušao da reformu suđenja predstavi dovođenjem stranih stručnjaka na čelo Sudijske komisije, najpre Domenika Mesine, a potom Franka De Blekerea. U prvoj sezoni određeni pomaci su postojali. U ovoj sezoni, međutim, postaje očigledno da promena čoveka na čelu komisije nije isto što i promena sistema", navodi se u saopštenju Partizana.

"Ako smo došli do tačke u kojoj klub mora sam da pravi spisak sudija kojima ne veruje, onda je problem mnogo dublji od jednog derbija i spornih sudijskih odluka. Ako domaća sudijska organizacija više nema dovoljan moralni i profesionalni kredibilitet kod učesnika takmičenja, drugog izbora više nema: Fudbalski klub Partizan zahteva da najveće utakmice u Srbiji sude strane sudije. To je praksa koja postoji i u ozbiljnim evropskim ligama kada više ne postoji poverenje u domaću sudijsku organizaciju. Ono što smo na terenu videli u večitom derbiju predstavlja ruganje regularnosti srpskog fudbala", zaključuje se u saopštenju FK Partizan.