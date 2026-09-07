Bruka i sramota! Političar iz Bosne i Hercegovine reagovao zbog Ratka Mladića
Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine uputio i pritužbu Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) zbog transparenta posvećenog generalu Ratku Mladiću, koji su navijači Crvene zvezde istakli na 180. "večitom derbiju".
Igrači Crvene zvezde i Partizana započeli su "večiti derbi", minutom ćutanja povodom smrti Ratka Mladića, a vatreni navijači crveno-belih su imali i transparent posvećen njemu.
"Delije" su prvo podigle tablu sa imenom Reufa Selmanagića - Crnog, a ispod je imala i poruka koja je glasila:
"Skidajte to! Penji se bre čoveče, nemoj da ti govorim 10 puta".
Crni je bio partizan i obaveštajac iz Srebrenice tokom Drugog svetskog rata. Učestvovao je u antifašističkom pokretu i pomagao sarajevskoj ilegali. Po njemu je u Srebrenici nazvana ulica, čiju je tablu Ratko Mladić, upravo rečima sa transparenta, naredio da se ukloni 1995. godine.
Zvezdaši su nakon transparenta podigli sliku Ratka Mladića, a ispod je bio natpis:
"Pravac Potočari".
Informer
Sve ovo je zasmetalo zastupniku Predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, Admiru Čavaliću koji je uputio i pritužbu UEFA.
-Podsećam da je UEFA istom klubu nedavno već izrekla sankcije zbog sličnog ponašanja. Tražio sam istragu i utvrđivanje odgovornosti, posebno zbog uloge zvaničnih kanala kluba u širenju sadržaja- rekao je Čavalić.
UEFA za sada nije odgovorila na pritužbu, a da li će crveno-beli biti kažnjeni zbog takozvanog neprimenrog ponašanja "delija", saznaće se uskoro.
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