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VELIKI USPEH: Hrabri Tajland se plasirao u četvrtfinale!

Vukašin Miljković

07. 09. 2026. u 12:50

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POBEDOM nad Južnom Korejom od 3:2 u setovima (25:18, 25:16, 20:25, 22:25, 15:12) odbojkaši Tajlanda ostvarili su drugi trijumf na šampionatu Azije i tako osigurali prolaz u nokaut fazu iz grupe "C".

ВЕЛИКИ УСПЕХ: Храбри Тајланд се пласирао у четвртфинале!

Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Iako su bili autsajderi pre meča, Tajlanđani su maestralno otvorili meč i dominirali u uvodna dva seta.

Ni za šta se nije pitala Južna Koreja i više nego ubedljivo je Tajland osvojio prva dva seta sa 25:18 i 25:16.

Usledio je očekivani odgovor Koreje koja je naredna dva seta rešila u svoju korist, 25:20, odnosno 25:22 i tako je meč odveden u taj-brejk.

Tamo je viđena velika borba, a ključni trenutak desio se kada pri rezultatu 10:9 za Koreju kada je posle višeminutnog gledanja videa poen dodeljen Tajalndu.

Nakon toga su Tajlanđani preuzeli inicijativu i na krilima razigranog Napadet Binidžija, koji je maestralno igrao tokom čitavog meča, vezali par poena i na kraju ostvarili veliku pobedu 15:12.

Ovo je bila druga pobeda za Tajland na azijskom šampionatu kojom su osigurali jedno od vodeća dva mesta u grupi "C" i tako su se plasirali u četvtfinale takmičenja.

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