VELIKI USPEH: Hrabri Tajland se plasirao u četvrtfinale!
POBEDOM nad Južnom Korejom od 3:2 u setovima (25:18, 25:16, 20:25, 22:25, 15:12) odbojkaši Tajlanda ostvarili su drugi trijumf na šampionatu Azije i tako osigurali prolaz u nokaut fazu iz grupe "C".
Iako su bili autsajderi pre meča, Tajlanđani su maestralno otvorili meč i dominirali u uvodna dva seta.
Ni za šta se nije pitala Južna Koreja i više nego ubedljivo je Tajland osvojio prva dva seta sa 25:18 i 25:16.
Usledio je očekivani odgovor Koreje koja je naredna dva seta rešila u svoju korist, 25:20, odnosno 25:22 i tako je meč odveden u taj-brejk.
Tamo je viđena velika borba, a ključni trenutak desio se kada pri rezultatu 10:9 za Koreju kada je posle višeminutnog gledanja videa poen dodeljen Tajalndu.
Nakon toga su Tajlanđani preuzeli inicijativu i na krilima razigranog Napadet Binidžija, koji je maestralno igrao tokom čitavog meča, vezali par poena i na kraju ostvarili veliku pobedu 15:12.
Ovo je bila druga pobeda za Tajland na azijskom šampionatu kojom su osigurali jedno od vodeća dva mesta u grupi "C" i tako su se plasirali u četvtfinale takmičenja.
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