Adem LJajić se vratio u Super ligu
Ponovo je zadužio dres Novog Pazara
Nekadašnji reprezentativac Srbije i proslavljeni internacionalac Adem Ljajić ponovo je član Fudbalskog kluba Novi Pazar, potvrđeno je iz ovog kluba. Ljajić se u redove „plavih“ vraća nakon kratke epizode u FK Sarajevo.
Iskusni ofanzivni vezista ponovo će zadužiti dres sa brojem 22 i kapitensku traku tima iz svog rodnog grada. Ljajić je bio ključna figura Novog Pazara u sezonama 2023/24. i 2024/25, kada je ekipa ostvarila istorijski uspeh – prvi plasman u kvalifikacije za evropska takmičenja.
Prema statističkim podacima, Ljajić je u svom prethodnom mandatu u dresu Novog Pazara odigrao ukupno 59 ligaških utakmica, postigao 17 golova i upisao 16 asistencija. Tokom boravka u Sarajevu, zabeležio je 29 nastupa uz sedam postignutih pogodaka.
Za seniorsku reprezentaciju Srbije Ljajić je odigrao 45 utakmica i postigao devet golova, a bio je i član nacionalnog tima na Svetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji.
Povratak lidera i miljenika domaće publike dolazi u trenutku kada Novi Pazar nastoji da stabilizuje formu u tekućoj sezoni Superlige, a očekuje se da će njegovo iskustvo i kreativnost biti od presudnog značaja za ambicije kluba u nastavku šampionata.
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