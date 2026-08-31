SAD JE I ZVANIČNO: Šampion Evrope stigao na Enfild
LIVERPUL je zvanično potvrdio jutrošnje pisanje Novosti da će Bredli Barkola pojačati konkurenciju u navalnoj liniji Redsa.
Detalji ugovora nisu objavljeni, ali britanski mediji navode da je Barkola potpisao petogodišnji ugovor sa Liverpulom, dok je engleski klub za ovaj transfer izdvojio 123 miliona funti sa bonusima.
Francuski fudbaler je peto pojačanje Liverpula u letnjem prelaznom roku, a u engleskom klubu nosiće dres sa brojem 29.
- Veoma sam srećan i ponosan što mogu da igram za Liverpul. Bilo je potrebno dosta vremena, ali sve što želim je da igram na terenu. Jedan od mojih najvećih životnih snova je da osvojim Premijer ligu zbog čega sam i potpisao dugoročni ugovor sa Liverpulom - izjavio je Barkola za zvanični sajt kluba.
Barkola je u PSŽ stigao 2023. godine iz Liona. On je za PSŽ odigrao 153 utakmice u svim takmičenjima i postigao je 39 golova uz 35 asistencija, a sa klubom iz Pariza osvojio je 13 trofeja.
Za reprezentaciju Francuske nastupio je na 28 mečeva i šest puta se upisao u listu strelaca.
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