Šampion sveta pojačao Zvezdu, pa poručio: "Nadam se da je tako"!
Nik Vajler Beb pokazuje na treninzima zašto su ga crveno-beli doveli iz turskog Efesa.
Svetski šampion sa reprezentacijom Nemačke, Nik Vajler-Beb, obratio se medijima posle današnjeg treninga.
On je otkrio da sve teče po planu, kao i da je zadovoljan izborom sredine u koju je stigao:
"Treninzi su dobri, pripreme su pa je normalno da su malo teži. Malo je vruće ovde, ali sve je okej zasad.", rekao je Vajler-Beb.
Prema njegovim rečima, atmosfera među igračima je na najvišem nivou.
"Slažemo se dobro, čekamo da nam se vrate momci koji su sa reprezentacijama. Pokušavamo da vidimo kako stvari izgledaju na terenu sa nama koji smo tu. Trener Navaro pokušava da implementira svoj sistem i sve ide nekim svojim tokom, uzbuđen sam zbog sezone koja nam sledi."
Navijači Crvene zvezde smatraju da je Amerikanac sa nemačkim pasošem "poslednji deo" Navarove slagalice.
"Nadam se da je tako. Mislim da sam na pravom mestu, da mogu da se uklopim sa svima. Radujem se što ću igrati pred ovim navijačima, umorio sam se od toga da stalno budem protivnik ovde.", podvukao je Nik Vajler-Beb.
Crvena zvezda u utorak igra prvu kontrolnu utakmicu, protivnik je Zenit iz Sankt Peterburga, koga sa klupe predvodi bivši trener tima sa Malog Kalemegdana.
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