Ko je favorit u Ligi konferencije? Evo na kom mestu se nalazi Crvena zvezda
CRVENA zvezda će ove sezone igrati u Ligi konferencije, a napravljena je projekcija za plasman u nokaut fazu.
Crveno-beli su 10. favoriti i daje im se 3% šanse da osvoje pomenuto takmičenje. Zanimljivo, ispred njih sa istin procentom je Hetafe koji je u plej-ofu eliminisao Partizan.
Najveće šanse za trofej daju se Brajtonu (18%). Iza njih se Atalanta (11%), zatim sledi Monako (10%).
Vredi pomenuti da prvih osam timova ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 9. do 24. mesta idu u šesnaestinu finala.
Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu igra 15. oktobra od 18.45 protiv Lugana u Švajcarskoj.
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