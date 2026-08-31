Fudbal

Ko je favorit u Ligi konferencije? Evo na kom mestu se nalazi Crvena zvezda

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

31. 08. 2026. u 15:57

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CRVENA zvezda će ove sezone igrati u Ligi konferencije, a napravljena je projekcija za plasman u nokaut fazu.

Ко је фаворит у Лиги конференције? Ево на ком месту се налази Црвена звезда

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crveno-beli su 10. favoriti i daje im se 3% šanse da osvoje pomenuto takmičenje. Zanimljivo, ispred njih sa istin procentom je Hetafe koji je u plej-ofu eliminisao Partizan.

Najveće šanse za trofej daju se Brajtonu (18%). Iza njih se Atalanta (11%), zatim sledi Monako (10%).

Vredi pomenuti da prvih osam timova ide direktno u osminu finala, dok će ekipe od 9. do 24. mesta idu u šesnaestinu finala.

Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu igra 15. oktobra od 18.45 protiv Lugana u Švajcarskoj.

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