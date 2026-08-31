Košarka

NISU SAMO ZVEZDA I PARTIZAN: Pet sudija predstavlja Srbiju u Evroligi!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

31. 08. 2026. u 16:13

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NOVA košarkaška sezona je pred vratima, a Srbiju će čak pet sudija predstavljati u Evroligi.

НИСУ САМО ЗВЕЗДА И ПАРТИЗАН: Пет судија представља Србију у Евролиги!

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Ilija Belošević, Milivoje Jovčić, Marko Juras, Uroš Obrknežević i Stefan Ćalić naći će se na sudijskoj listi najelitnijeg takmičenja za sezonu 2026/2027, saopšteno je ovog ponedeljka iz KLS-a.

Na seminaru Evrolige za službena lica, koji je od 27. do 30. avgusta održan u Vroclavu, svi srpski arbitri su uspešno položili testove i naredne sezone će suditi u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.

U saopštenju KLS se navodi da je na seminaru u Vroclavu bio i Časlav Čukalović, koji će naredne sezone biti kontrolor suđenja u Evroligi.

Nova sezona u Evroligi počinje 24. septembra. Crvena zvezda tog dana od 20 časova dočekuje Žalgiris, dok će Partizan 25. septembra ugostiti Armani.

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