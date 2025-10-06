Tenis

OGROMNO IZNENAĐENJE U ŠANGAJU: Posle Sinera ispao i Aleksandar Zverev

Časlav Vuković

06. 10. 2025. u 15:30

NE PRESTAJU da se nižu iznenađenja na mastersu u Šangaju. Posle Janika Sinera, turnir je u drugoj rundi završio i Aleksandar Zverev.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Trenutno treći teniser sveta je izgubio od Artura Rinderkneša i to posle preokreta sa 4:6, 6:3, 6:2. 

Od top 4 u žrebu je ostao samo Novak Đoković. Ipak, vredi istaći da je Karlos Alkaraz odlučio da propusti nadmetanje u Kini, dok su Italijan i Nemac eliminisani.

Zverev je dobio prvi set tako što je u trećem gemu napravio brejk, koji mu je bio dovoljan da povede. Činilo se da će to biti dovoljno i za konačan trijumfa, ali tako nije mislio 54. na ATP listi.

Rinderkneš je bio sjajan u drugom i trećem delu susreta, posebno u odlučujućem u kom je rivalu dva puta oduzeo servis i slavio je posle dva sata i 15 minuta.

Francuz će u osmini finala igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke.

