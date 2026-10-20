LAVROV O OTMICI MADURA: Zapad nikada više neće biti glavni igrač na svetskoj sceni
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura neviđenom zapadnom avanturom.
Prema njegovim rečima, Zapad nikada više neće biti glavni igrač na svetskoj sceni i neće moći da „diktira melodiju“.
„Oni (Zapad – RT ) pribegavaju svim vrstama ekstremnih mera, upuštajući se u neviđene avanture. Samo pogledajte otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge“, rekao je on na sastanku sa diplomcima univerziteta koji su prvi put primljeni u diplomatsku službu.
Sjedinjene Američke Države su 3. januara pokrenule veliku vojnu operaciju u Venecueli (agresiju), zarobivši i otevši predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.
(alo.rs)
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