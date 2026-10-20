Svet

LAVROV O OTMICI MADURA: Zapad nikada više neće biti glavni igrač na svetskoj sceni

Novosti online

20. 10. 2026. u 18:43

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RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nazvao je otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura neviđenom zapadnom avanturom.

ЛАВРОВ О ОТМИЦИ МАДУРА: Запад никада више неће бити главни играч на светској сцени

Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Prema njegovim rečima, Zapad nikada više neće biti glavni igrač na svetskoj sceni i neće moći da „diktira melodiju“. 

„Oni (Zapad – RT ) pribegavaju svim vrstama ekstremnih mera, upuštajući se u neviđene avanture. Samo pogledajte otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge“, rekao je on na sastanku sa diplomcima univerziteta koji su prvi put primljeni u diplomatsku službu.

Sjedinjene Američke Države su 3. januara pokrenule veliku vojnu operaciju u Venecueli (agresiju), zarobivši i otevši predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

(alo.rs)

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