Politika

MALI PORUČIO PENZIONERIMA: Svi ekonomski paketi osmišljeni su tako da vam se zahvalimo što danas imamo modernu i jaku Srbiju

В. Н.

20. 10. 2026. u 18:35

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ČLAN predsedništva SNS, Siniša Mali, učestvovao je na tribini na Zvezdari posvećenoj životu penzionerima.

МАЛИ ПОРУЧИО ПЕНЗИОНЕРИМА: Сви економски пакети осмишљени су тако да вам се захвалимо што данас имамо модерну и јаку Србију

Foto: printskrin instagram

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali učestvovao je danas na tribini „Penzioneri - oslonac svakog društva” na Zvezdari.


„Uz neizmernu zahvalnost penzionerima, kao država preduzimamo odlučne mere kako bi pokazali koliko vrednujemo njihov doprinos. Svi ekonomski paketi osmišljeni su tako da im se zahvalimo što danas imamo modernu i jaku Srbiju“, istakao je Mali i dodao da su penzioneri ceo radni vek radili i gradili ovu zemlju, borili se za nju i čuvali je, a naša obaveza je da to nikad ne zaboravimo.

Briga o građanima nam je iznad svega, a odraz snage države je u tome da ćemo nastaviti da povećavamo penzije i isplaćujemo jednokratne pomoći za naše najstarije sugrađane.

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