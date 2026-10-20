MALI PORUČIO PENZIONERIMA: Svi ekonomski paketi osmišljeni su tako da vam se zahvalimo što danas imamo modernu i jaku Srbiju
ČLAN predsedništva SNS, Siniša Mali, učestvovao je na tribini na Zvezdari posvećenoj životu penzionerima.
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali učestvovao je danas na tribini „Penzioneri - oslonac svakog društva” na Zvezdari.
„Uz neizmernu zahvalnost penzionerima, kao država preduzimamo odlučne mere kako bi pokazali koliko vrednujemo njihov doprinos. Svi ekonomski paketi osmišljeni su tako da im se zahvalimo što danas imamo modernu i jaku Srbiju“, istakao je Mali i dodao da su penzioneri ceo radni vek radili i gradili ovu zemlju, borili se za nju i čuvali je, a naša obaveza je da to nikad ne zaboravimo.
Briga o građanima nam je iznad svega, a odraz snage države je u tome da ćemo nastaviti da povećavamo penzije i isplaćujemo jednokratne pomoći za naše najstarije sugrađane.
Preporučujemo
VUČIĆ: Posle izbora vratićemo normalnost, politika mora da izađe iz škola i fakulteta
20. 10. 2026. u 11:21
PETKOVIĆ: Izbori 25. oktobra odlučuju o budućnosti Srbije, SNS će ubedljivo pobediti
20. 10. 2026. u 11:18
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)