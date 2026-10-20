Košarka

Posledice sukoba sa sudijama: Arbitri na utakmici ABA lige napravili skandalozan broj grešaka

У. Ћ.

20. 10. 2026. u 18:38

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Na utakmici Igokea - Cedevita Olimpija svirano je čak 84 slobodnih bacanja.

Последице сукоба са судијама: Арбитри на утакмици АБА лиге направили скандалозан број грешака

FOTO: KK Igokea/Marija Vuruna/ABA liga

Kasnio je početak ABA lige ove sezone, prvo kolo bilo je odloženo jer čelici takmičenja i regionalne, one najbolje, sudije nisu pronašli zajednički jezik oko primanja. Na kraju, Jadranska liga raspisala je konkurs, na koji su se prijavili arbitri iz raznih delova sveta i sa njima krenula u novu takmičarsku godinu. Već je u startu bilo jasno da ćemo se ove sezone nagledati svega i svačega, a jedan od prvih slučajeva stiže nam iz Laktaša.

U subotu su košarkaši Igokee izgubili od Cedevita Olimpije u Laktašima (93:81), u meču četvrtog kola ABA lige. Ipak, osim o samoj utakmici, u javnosti se sve više govori o arbitraži sudijskog trojca koji su činili Vojkan Živković, Vladimir Mihajlović i Mohamed Alkurdi.

Na utakmici je viđeno sveukupno 84 slobodnih bacanja, od čega su gosti izveli 40. Definitivno to nije brojka koju smo navikli da viđamo na regionalnim terenima, što potvrđuje i podatak da su sudije svirale čak 69 prekršaja.

Par dana posle meča, obelodanjeno je da su arbitri načinili čak 17 grešaka, što predstavlja presedan u regionalnom takmičenju, javlja "Mocart sport".

"Kako nezvanično saznaje "Mocart Sport", posle odrađene sudijske ekspertize, ustanovljeno je čak 17 sudijskih grešaka i zbirno gotovo duplo više odluka koje su bile podložne detaljnoj analizi. To je, prema neformalnim informacijama koje stižu, u rangu presedana u Jadranskoj ligi", piše navedeni izvor.

O pojedinim odlukama sudija, kao i odnosu abaligaških sudija prema Igokei, posle meča je direktno govorio trener kluba iz Laktaša Nenad Stefanović.

- Znam da su se prošle godine izvlačili neki podaci, koliko u kom takmičenju se šutira bacanja. Ja ću vam reći - u Laktašima su za tri utakmice naši protivnici izveli 109 slobodnih bacanja. Utakmica već treći put izlazi na dva i po sata, imamo zbirno 90 slobodnih bacanja na utakmici... Moram da iznesem podatak da u dve utakmice FIBA Lige šampiona naša dva protivnika nisu zbirno izveli slobodnih bacanja koliko Cedevita Olimpija sada. Nisam siguran da će do kraja takmičenja u BCL, a to su još četiri utakmice, naši protivnici preći 100 slobodnih bacanja. Neće biti ni toliko.

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