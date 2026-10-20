Oliveira odbrusio navijačima: "Ne borim se da bih bilo kome udovoljio"

Čarls Oliveira ne namerava da menja svoj stil borbe zbog kritika koje je dobio nakon osvajanja BMF pojasa.

Mikael Ona / Zuma Press / Profimedia

Brazilac je u martu na UFC 326 priredbi savladao Maksa Holoveja jednoglasnom odlukom sudija, oslanjajući se pre svega na svoje rvačke i parteraške veštine. Iako je stigao do pobede i pojasa, deo navijača nije bio zadovoljan načinom na koji je borba izgledala.

Oliveira se na kritike ne obazire previše i smatra da nema razloga da menja pristup koji mu je doneo uspeh.

- Iskreno, smejem se takvim komentarima. Kada neko kaže da su moje borbe dosadne, pomislim da moraš baš da budeš glup da bi tako nešto rekao. Nisam ovde da bih svima udovoljio. Moj posao je da izađem u oktagon, borim se i pobedim - poručio je Oliveira za MMA Fighting.

Bivši UFC šampion lake kategorije smatra da je protiv Holoveja pokazao koliko može da bude dominantan, ističući da niko iz divizije nije uspeo da nad njim ostvari takvu kontrolu.

Osvrnuo se i na očekivanja da BMF borbe moraju da budu bespoštedne razmene udaraca, bez mnogo taktiziranja.

- Ako je poenta da izađete tamo i međusobno se uništavate, onda slobodno uzmite taj pojas i odnesite ga negde drugde. Takav pojas nije za mene - objasnio je Brazilac.

Oliveiru sada čeka novi izazov, pošto bi 12. decembra u Las Vegasu, na UFC 335 priredbi, trebalo da brani titulu protiv Dijega Lopesa u glavnoj borbi večeri. Ipak, ne očekuje se da će zbog kritika odustati od svog uobičajenog pristupa.

Brazilac je jasno stavio do znanja da neće ulaziti u otvorenu razmenu udaraca sa Lopesom samo da bi dokazao da može da izdrži ili zada više udaraca.

- Nisam glup. Imamo veliki tim koji proučava Dijega iz svih uglova kako bismo napravili najbolji mogući plan za tu borbu - poručio je Oliveira.

Njegovi rezultati govore sami za sebe. Oliveira drži UFC rekorde po broju pobeda prekidom, pobeda sabmišnom i osvojenih bonusa nakon borbi. Čak 21 od njegovih 25 pobeda u UFC-u završena je prekidom.

Za Brazilca je, očigledno, najvažnije da pronađe put do pobede, bez obzira na to da li će se njegov stil dopasti publici.