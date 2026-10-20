Svet

GRČKA UZNEMIRENA, GENERALŠTAB SE OGLASIO: Turski avion i bespilotne letelice povredili su vazdušni prostor

JM

20. 10. 2026. u 18:46

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GENERALŠTAB grčke vojske saopštio je danas da su pet turskih bespilotnih letelica (UAV) i jedan izviđački avion CN-235 danas 14 puta povredili grčki vazdušni prostor.

ГРЧКА УЗНЕМИРЕНА, ГЕНЕРАЛШТАБ СЕ ОГЛАСИО: Турски авион и беспилотне летелице повредили су ваздушни простор

Foto: /X/ @OguzEroguz1

Turske letelice kretale su se iznad severoistočnog, centralnog i jugoistočnog dela Egejskog mora, pri čemu su, osim 14 povreda nacionalnog vazdušnog prostora, zabeležile i 10 povreda pravila vazdušnog saobraćaja u okviru Atinskog regiona informisanja o letu (FIR), prenosi Prototema.

Od ukupno 14 povreda vazdušnog prostora, devet su izvršile bespilotne letelice, a pet avion CN-235.

Prema navodima Generalštaba grčke vojske, turske letelice su identifikovane i presretnute u skladu sa međunarodnim pravilima i ustaljenom procedurom.

(Tanjug)
 

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